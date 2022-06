Forza Italia lista eletti Messina 2022/ Risultati elezioni comunali: preferenze seggi

Le elezioni comunali 2022 a Messina non hanno ancora visto scrivere la parola fine in calce alle operazioni di scrutinio. Si hanno risultati parziali, dunque, anche per ciò che concerne i risultati conseguiti dai candidati della lista Forza Italia-Croce alle comunali, dato che sin qui, nonostante siano state scrutinate 172 sezioni su 253, per ciò che concerne le preferenze si dispone dei dati di appena 23 sezioni. Le statistiche sin qui disponibili, però, riferiscono che Forza Italia-Croce ha ottenuto 3.110 preferenze, attestandosi al 5,1% dei voti e ritagliandosi il ruolo di quarto partito di Messina, alle spalle di Fratelli d’Italia (8,62%), PD (7,21%) e Prima l’Italia-Lega (5,27%).

Per ora (ma, ribadiamo, i dati sono in fase di aggiornamento) i candidati più votati alle comunali di Messina 2022 per quanto riguarda la lista Forza Italia-Croce sono stati Nicoletta D’Angelo (72 preferenze), Sebastiano Tamà (55 preferenze) e Mirko Grillo (48). Nelle prossime ore la composizione del Consiglio comunale. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

FORZA ITALIA, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI MESSINA 2022

In attesa di conoscere i risultati delle Elezioni Comunali di Messina 2022, vediamo candidati e programma di Forza Italia che sostiene Maurizio Croce, candidato per il centrodestra. Quello che spera di diventare sindaco della città ha spiegato così la motivazione della candidatura: “Ho deciso di candidarmi per una scelta d’amore dopo la morte di mia madre. In questa citta manca decoro e riqualificazione, è diventata una citta brutta e i giovani vanno via a cercare lavoro altrove. Io ci metto la faccia per i giovani, per tutti loro perché hanno diritto che questa citta torni ad essere una citta bella e attiva di cui andare orgogliosi”.

In lista, per Forza Italia, 40 tra uomini e donne: Bonanno Luigi, Bonarrigo Andrea, Calabrese Maria Teresa, Cappadona Antonino detto Toni detto Antonio, Capurro Giuseppe, Carbone Giovanni, Commisso Antonina, Corica Andrea, Corona Enzo, D’Angelo Nicoletta, Delia Pietro, Falcone Antonio, Faraone Alessio, Giordano Michele, Grillo Mirko, Isaja Ester, La Paglia Rita, Maccarone Marcello, Micari Giuseppe, Puleo Antonio, Riggio Antonella, Scimone Claudia, Scollo Giusy, Signorino Antonio, Sorge Andrea, Spadaro Alessandro, Spignolo Daniele,Tamà Sebastiano, Gerace Caterina detta Tamara,Milicia Michele, Rando Federica, Sartori Caterina.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA FORZA ITALIA ELEZIONI MESSINA 2018

Nelle elezioni del 2018, Forza Italia sosteneva Placido Bramanti, candidato per il centrodestra in grado di ottenere il 28.22% dei voti al primo turno. Al ballottaggio, però, le statistiche si sono capovolte: 34.72% contro il 65.28 di De Luca, poi diventato sindaco. A Forza Italia sono stati assegnati tre seggi. I consiglieri comunali eletti sono stati Benedetto Vaccarino, Giovanna Grifò e Ugo Zante.

Maurizio Croce proverà ad aumentare i numeri del centro destra anche in Consiglio Comunale. L’obiettivo è chiaro per il candidato sindaco: “Le elezioni amministrative di Messina sono diventate una battaglia di civiltà, abbiamo l’obbligo di vincere questa battaglia perché dobbiamo restituire a questa citta. Questa piazza deve essere una piazza dove si grida per motivare ed incitare non per insultare”.

