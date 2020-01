Forza Italia nel Governo? Conte: “Valuteremo”/ Azzurri stroncano premier: “Mai”

In termini di politica interna, sono i giorni del caso Gregoretti ma non solo: nelle ultime ore si è vociferato di un possibile ingresso di Forza Italia nel Governo, con il partito guidato da Silvio Berlusconi pronto a dare una mano alla maggioranza giallorossa, alle prese con numeri esigui. Ad aprire a questa eventualità è stato il premier Giuseppe Conte in una lunga intervista ai microfoni de Il Foglio: «Io auspico che con il passare del tempo questa maggioranza possa diventare sempre più coesa. Possa affiatarsi sempre di più, rafforzando lo spirito di squadra e abbracciando una dimensione progettuale sempre più intensa ed efficace. Più che ai numeri in Parlamento guardo alla coesione, che è un valore ancora più importante». Poi su Forza Italia: «Se si dovesse verificare questa condizione e questa premessa la valuteremo. Si tratterebbe di un passaggio senz’altro significativo dal punto di vista politico. Ma torno a ribadire che in questo momento quello che auspico è altro: coesione e spirito di squadra».

FORZA ITALIA NEL GOVERNO? GELMINI STRONCA CONTE

Non è tardata ad arrivare la presa di posizione di Forza Italia circa il possibile ingresso nella maggioranza giallorossa: Mariastella Gelmini ha stroncato il premier Conte in una nota diffusa dal gruppo azzurro. La capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati ha spiegato: «Non c’è e non ci sarà mai alcuna ‘condizione’ o alcuna ‘premessa’ in merito ad una possibile maggioranza composta da Pd, M5S e Forza Italia. In un’intervista a ‘Il Foglio’ il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, afferma che un’eventualità di questo tipo sarebbe ‘un passaggio senz’altro significativo dal punto di vista politico’. Noi gli rispondiamo di continuare a navigare tranquillo a braccetto con Zingaretti, Di Maio, Renzi e Fratoianni». Mariastella Gelmini ha poi aggiunto: «Non saremo certo noi a togliere le castagne dal fuoco al premier giallorosso. Per quanto riguarda la politica estera e le crisi internazionali, da Forza responsabile, siamo pronti al dialogo e a dare il nostro contributo in Parlamento, ma per tutto il resto Forza Italia si colloca fermamente all’opposizione del Conte Bis e di qualsiasi governo che abbia al suo interno Pd e M5S. Giusto per essere chiari e trasparenti davanti al Paese e davanti ai cittadini elettori».

Non c’è e non ci sarà mai alcuna “condizione” per una maggioranza PD, M5S e @forza_italia. Siamo e saremo all’opposizione di questo governo. #Conte continui a navigare a braccetto con Zingaretti, Di Maio, Renzi e Fratoianni. Non saremo certo noi a togliergli le castagne dal fuoco — Mariastella Gelmini (@msgelmini) January 9, 2020





