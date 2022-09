Forza Italia, programma Elezioni Politiche 2022/ Fisco, infrastrutture e riforma del Rdc

PROGRAMMA ELETTORALE FORZA ITALIA: TEMI E PROPOSTE

Forza Italia, in vista delle Elezioni Politiche 2022, ha stilato un lungo programma, oltre a quello che è stato condiviso con le altre forze della coalizione del centrodestra, ovvero Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati. Il documento presentato dal partito di Silvio Berlusconi è strutturato in quindici punti: Italia a pieno titolo parte dell’Europa, dell’Alleanza Atlantica e dell’Occidente; Infrastrutture strategiche e utilizzo efficiente delle risorse europee; Riforme istituzionali, della giustizia e della Pubblica Amministrazione; Per un fisco equo; Sostegno alla famiglia e alla natalità; Sicurezza e contrasto all’immigrazione illegale; Tutela della Salute; Difesa del lavoro, dell’impresa e dell’economia; Stato sociale e sostegno ai bisognosi; Made in Italy, cultura e turismo; La sfida dell’autosufficienza energetica; L’ambiente, una priorità; L’agricoltura, la nostra storia e il nostro futuro; Scuola, università e ricerca; Giovani, sport e sociale.

Silvio Berlusconi ammazza mosca durante intervista/ Video “Questo lo metto su TikTok”

I punti cardine del programma di Forza Italia sono stati illustrati nei giorni scorsi proprio dal leader Silvio Berlusconi: “La lotta contro l’oppressione fiscale, con una flat tax al 23% uguale per famiglie e imprese. La lotta contro l’oppressione burocratica abolendo il regime delle autorizzazioni preventive. La lotta contro l’oppressione giudiziaria, con la separazione delle carriere e l’abrogazione della legge Severino. Una particolare attenzione per i più deboli, quindi per giovani, anziani e disabili. Infine, l’ambiente, con energie rinnovabili e nucleare pulito”.

VISTO DA SINISTRA/ Voto al Sud, 2 sfide "a tre" che spiazzano il centrodestra

PROGRAMMA FORZA ITALIA: FISCO E AIUTI ALLE FAMIGLIE

La riforma fiscale è dunque tra i punti principali del programma di Forza Italia per le Elezioni 2022. Il partito di Silvio Berlusconi vuole ridurre la pressione sulle famiglie, sulle imprese e sui lavoratori autonomi. Tra le proposte il “no” alle patrimoniali dichiarate o mascherate ed una flat tax in tre fasi: estensione della flat tax alle partite IVA con fatturato fino a 100.000 euro e flat tax su incrementi di reddito; riduzione e ridefinizione delle aliquote IRPEF al 15%, 23% e 33% con l’aliquota al 23% al cui interno confluiranno i redditi tra i 25mila e i 65mila euro; tassa unica al 23% per famiglie e imprese in grado di eliminare l’evasione e l’elusione fiscale con la conseguenza di far aumentare il gettito per Stato con sistemi di detrazione e deduzione a garanzia della progressività dell’imposta.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Unione popolare per età pensionabile a 60 anni

Per dare sostegno alle famiglie, inoltre, è previsto un allineamento alla media europea della spesa pubblica, un aumento dell’assegno unico e universale, una progressiva introduzione del quoziente familiare e un incremento dei livelli di assistenza sociale per i disabili. Per dare una spinta alla natalità, inoltre, si prevedono asili nido gratuiti e/o aziendali, politiche di conciliazione lavoro-famiglia e tutela del lavoro delle giovani madri. In merito al lavoro invece sono stati proposti incentivi alle imprese per nuove assunzioni, soprattutto per over 40. Il reddito di cittadinanza verrà rivisto come politica di sostegno all’occupazione e trasformato in una misura di sussistenza specifica.

PROGRAMMA FORZA ITALIA: ENERGIA E INFRASTRUTTURE

Per quanto riguarda il tema dell’energia, il programma di Forza Italia per le Elezioni 2022 propone investimenti per supportare la realizzazione di impianti per le energie rinnovabili. Inoltre viene detto “sì” ai termovalorizzatori e agli impianti a biomassa per il recupero totale dei rifiuti indifferenziati e degli scarti agricoli e forestali a fini energetici, nonché ai mininucleare pulito di quarta generazione oltre alla ricerca sul nucleare pulito a fusione. Per ottemperare all’emergenza del gas derivante dalla rottura con la Russia, si prevede inoltre il raddoppio della produzione di quello nazionale. In merito alle infrastrutture, il partito di Silvio Berlusconi porta avanti la causa della costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina e promette di aumentare la velocità sulle strade di tutta Italia. Infine, centrale anche il tema della sicurezza, con il blocco degli sbarchi attraverso respingimenti assistiti e stipula di nuovi trattati e accordi economici con i Paesi di origine dei migranti.

Clicca qui per il programma elettorale di Forza Italia completo











© RIPRODUZIONE RISERVATA