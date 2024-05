Forza Nuova esclusa dalle Elezioni europee 2024: ricorso inammissibile/ Ok Cassazione a Alternativa Popolare

Forza Nuova è definitivamente esclusa dalle Elezioni europee 2024. L’Ufficio elettorale della Corte di Cassazione, come riportato da Agi, ha giudicato come “inammissibili” i ricorsi presentati dal partito dopo il mancato raggiungimento del numero di firme necessarie per essere ammessi alle liste in competizione per rinnovare il Parlamento di Bruxelles. È stata confermata dunque la sentenza della Corte d’Appello di Venezia.

Salvini: “serve nuova Europa, non diventi colonia islamica e cinese”/ “Serve la pace: più Papa, meno Macron”

Il movimento politico di estrema destra aveva provato ad appellarsi al proprio collegamento con l’associazione politica europea Apf (Alliance for Peace and Freedom) per quel che riguarda il raccoglimento delle firme. I giudici tuttavia hanno spiegato che l’affiliazione, secondo la legge, è possibile esclusivamente con un gruppo presente all’Europarlamento. È così che Forza Nuova è rimasta fuori insieme ad altre cinque liste, ovvero Partito animalista-Italexit per l’Italia, Unione Cattolica Italiana, Italia dei Diritti-De Pierro e Democrazia Sovrana Popolare. L’unico ricorso accolto è stato quello di Alternativa Popolare, affiliata al Ppe (Partito Popolare Europeo), il cui caso era comunque legato al simbolo.

Sondaggi politici Elezioni Europee 2024/ Seggi Ue: 21 FdI, Pd +3 su M5s. Lega 9%, Renzi 5%, caos campo largo

Elezioni europee 2024, le 12 liste ammesse: non c’è Forza Nuova

Sono dodici dunque le liste ammesse alle Elezioni europee 2024, che porteranno gli elettori alle urne i prossimi 8 e 9 giugno. Si tratta di Libertà, Stati Uniti d’Europa, Azione Siamo Europei, Südtiroler Volkspartei, Alternativa Popolare, Fratelli d’Italia, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Lega Salvini Premier, Pace Terra Dignità, Forza Italia, Partito democratico. Inizialmente erano diciassette, ma il giudizio dell’Ufficio elettorale della Corte di Cassazione ne ha definitivamente stroncate cinque per mancanza di requisiti richiesti, tra cui proprio Forza Nuova.

Cirino Pomicino: “Dc non ha più casa ma è ovunque, spero nella Lega”/ “Vannacci? Un qualunquista in divisa”

Dal partito di estrema destra non l’hanno presa bene. “Non ci sarà la possibilità di votare per un vero cambiamento e per un movimento con una logica rivoluzionaria”, questo il breve commento del leader Roberto Fiore dopo la notizia della sentenza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA