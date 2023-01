Fosca Innocenti 2/ Anticipazioni prima puntata 13 gennaio: Fosca e Cosimo, un ostacol

Fosca Innocenti 2: trama, cast e anticipazioni al via dal 13 gennaio

Debutta Fosca Innocenti 2 su Canale 5, la nuova stagione della fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Arca, che ha ottenuto buoni riscontri di audience durante la messa in onda del primo ciclo di puntate. Venerdì 13 gennaio 2023 andrà in onda la prima puntata. In questa seconda stagione, sempre girata e ambientata in Toscana, Fosca continua il suo lavoro come vicequestore di Arezzo, alle prese con crimini di provincia ed è ancora alla guida di una squadra investigativa quasi tutta al femminile. Tornano: Giulia De Falco (interpretata da Desirée Noferini), Rosa Lulli (Cecilia Dazzi), e Pino Ricci (Francesco Leone). A loro si aggiunge la nuova arrivata Rita Fiorucci (Caterina Signorini).

Fosca ha ora una relazione con l’amico di sempre, Cosimo, ma la loro storia sarà messa a dura prova da Lapo Fineschi, interpretato da Giovanni Scifoni, un uomo dal passato di Fosca che ha mire verso di lei. Tra le new entry anche Sergio Múniz nel ruolo di José Rodriguez, un aitante new entry che farà perdere la testa alla composta Rosa. Fosca Innocenti 2 si compone di nuove quattro puntate, suddivise sempre in quattro prime serate su Canale 5. Nel dettaglio, le anticipazioni sul primo appuntamento di stasera.

Fosca Innocenti 2: anticipazioni puntata “Come la principessa”

In questa primissima puntata di Fosca Innocenti 2, dal titolo Come la principessa, la protagonista Fosca si occupa del caso di una ragazza sembra essersi tolta la vita, lanciandosi dalla finestra di un antico castello prima del suo matrimonio. Una favola finita male, ma al di là di tutto è il gesto a colpire, poiché pare ripercorrere un’antica leggenda. Fosca, però, resta con i piedi per terra, e si rende conto ben presto che la vittima non è morta di sua volontà, bensì qualcuno deve averla uccisa. Sì, ma chi potrebbe essere stato? Grazie al suo infallibile fiuto, il vicequestore Innocenti saprà trovare la verità.

La vita personale di Fosca è decollata grazie all’amore per Cosimo, ma la loro storia sta per incontrare un ostacolo quando arriva ad Arezzo un uomo che arriva dal passato di lei. Si tratta di Lapo Fineschi, un conte che rappresenta anche un flirt dei tempi dell’università. Lapo subito si frappone tra Fosca e Cosimo, rendendo le cose molto complicate. Ma l’uomo non è intenzionato a riconquistare la bella protagonista. Infatti appare chiaro che le sue intenzioni sono altre: Lapo rivuole indietro qualcosa che forse gli appartiene…











