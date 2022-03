Fosca Innocenti 2, ci sarà?/ Il nuovo regista Giulio Manfredonia già ad Arezzo

Fosca Innocenti 2, confermata la seconda stagione

Questa sera, venerdì 4 marzo 2022, si conclude la fiction “Fosca Innocenti”, con Vanessa Incontrada e Francesco Arca. La serie girata ad Arezzo la scorsa estate ha registrato buoni ascolti anche nel penultimo appuntamento con 3,2 milioni telespettatori e il 15,3% di share. I buoni risultati della fiction realizzata da Rti in collaborazione con Banijay Studios Italy, Toscana Film Commission, Fondazione Arezzo Intour e Comune che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca, fanno già guardare al futuro. Infatti, è già stata confermata la seconda stagione. Venerdì scorso, 25 febbraio, la produzione ha incontrato la Fondazione Intour e il Comune per un sopralluogo: “C’è stato l’incontro col regista Giulio Manfredonia, che mi è sembrato davvero in gamba, e la produzione. Stiamo lavorando per la seconda serie, stanno ultimando la sceneggiatura e da parte nostra c’è massima collaborazione. Ci sarà bisogno di ulteriori location e nei prossimo giorni prepareremo un book da proporre, la base ovviamente resta il centro storico della città, quello immortalato dalle bellissime immagini che Canale 5 manda in prima serrata”, ha detto l’assessore Simone Chierici, come riporta La Nazione.

Fosca Innocenti 2: le riprese al via a tarda primavera

La seconda stagione di “Fosca Innocenti“ sarà quindi diretta da Giulio Manfredonia, che prende il posto del regista Fabrizio Costa. Manfredoniaha già diretto Vanessa Incontrada nella fiction “Non Dirlo al Mio Capo”. Le riprese dovrebbero iniziare a tarda primavera inizio estate, in concomitanza con la celebre Giostra del Saracino, prevista per il mese di giugno. Per venti giorni Piazza Grande è chiusa per lasciare spazio al celebre torneo. Non è da escludere che piazza Grande, dove ha sede il commissariato del vice questore Fosca Innocenti, possa finire all’interno della sceneggiatura della seconda stagione addobbata di scudi. In via Seteria, si torva l’enoteca di Cosimo, interpretato da Francesco Arca. Tra i rumors che avvolgono “Fosca Innocenti 2”, il più curioso è quello di una possibile partecipazione di Claudio Bisio nella seconda stagione della fiction.

Fosca Innocenti 2: Vanessa Incontrada pronta a tornare sul set

Anche Vanessa Incontrada ha confermato “Fosca Innocenti 2”: “Con le colleghe è scattata subito una splendida alchimia. Con Desirée Noferini e Cecilia Dazzi (le ispettrici Giulia De Falco e Rosa Lulli), Irene Ferri (il pubblico ministero Giuliana Perego) e Giorgia Trasselli (Bice, l’anziana tata di Fosca) ci siamo viste anche fuori dal set, abbiamo mangiato insieme. E abbiamo creato una chat di gruppo, ci sentiamo e ci prepariamo a girare la seconda stagione”, ha raccontato a TV Sorrisi e Canzoni. Insomma “Fosca Innocenti 2” si farà. Bisogna solo aspettare la puntata di questa sera, venerdì 4 marzo, per scoprire come si concluderanno le vicende del vice questore Fosca Innocenti e da dove riprenderanno i nuovi episodi.

