Fosca Innocenti/ Anticipazioni 25 febbraio 2022: Cosimo parte, Fosca intrigata da Marcello

Fosca Innocenti, terza puntata 25 febbraio 2022

Tutto pronto per la terza puntata di Fosca Innocenti, la mini fiction di Canale 5 con Vanessa Incontrada protagonista. In questo nuovo episodio, intitolato Il canto del cigno, si indaga su un altro caso molto complicato. Le anticipazioni rivelano che Jutta Fisher, un’artista di calibro mondiale, viene ritrovata senza vita in luogo inquietante, soprannominato “Il bosco del diavolo”. Inoltre l’ultima giornata in vita della famosa cantante è stata alquanto bizzarra. Non solo ha deciso di esibirsi in una piccola trattoria aretina, ma dopo lo spettacolo ha inspiegabilmente deciso di far perdere le sue tracce al manager, nonché suo compagno, Alberto Morucci. Il mistero si infittisce e quando Fosca decide di indagare deve fare i conti con molteplici ostacoli ed una serie di imprevisti.

Anticipazioni Fosca Innocenti, “Il canto del cigno”: le indagini su Jutta Fisher

Le anticipazioni della terza puntata di Fosca Innocenti rivelano che la nostra protagonista deve capire chi c’è dietro l’omicidio della famosa cantante lirica Jutta Fisher. Durante le indagini, che diventano via via sempre più intense e complicate, Fosca entra in contatto con Marcello Ognis, un personaggio alquanto affascinante che lavora come critico musicale e con cui sembra instaurare un feeling importante. L’uomo conosceva molto bene Jutta Fisher e potrebbe essere uno dei personaggi determinati per aiutare Fosca Innocenti a risolvere questo caso. La protagonista decide di non pensare alla partenza ormai imminente di Cosimo per New York, concentrandosi sull’attrazione che ha scoperto di provare per Marcello. Giulia, nel frattempo, cerca di incastrare lo spacciatore che ha venduto droga a due giovani fidanzati.

