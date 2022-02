Fosca Innocenti/ Anticipazioni prima puntata 11 febbraio: prima indagine in banca

Fosca Innocenti, la fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Arca

Questa sera, venerdì 11 febbraio, alle 21.25 su Canale 5 prende il via la nuova serie “Fosca Innocenti”, che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. La fiction diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast anche Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, Francesco Leone, Claudio Bigagli e Irene Ferri. Vanessa Incontrada interpreta Fosca Innocenti, Vice Questore a capo di una squadra quasi tutta al femminile: le ispettrici Giulia De Falco (Desirée Noferini), Rosa Lulli (Cecilia Dazzi) e l’agente Pino Ricci (Francesco Leone). Fosca ha un gran “fiuto”, che la rende capace di riconoscere odori e profumi e dal quale si lascia guidare per risolvere i suoi intricati casi. Ostinatamente single, Fosca vive in un casale di campagna con la sua “tata” Bice (Giorgia Trasselli). Il suo migliore è amico è Cosimo (Francesco Arca), che gestisce l’enoteca vicina al commissariato. Tra loro è veramente solo amicizia o c’è qualcosa di più?

Location Fosca Innocenti: dov'è stat girata?/ Arezzo e dintorni: da Piazza Grande a Montecchio

Fosca Innocenti, anticipazioni primo episodio

Ecco le anticipazioni della prima puntata di “Fosca Innocenti”. In una banca, nel centro di Arezzo, irrompe una banda di rapinatori, minacciando con le armi clienti e dipendenti. Dopo aver preso i soldi dalla cassaforte, cercano di strappare una valigetta a Lucchesi, proprietario del caffè più importante della città, in banca per depositare gli incassi del fine settimana. Quando l’uomo reagisce, i rapinatori gli sparano al cuore. È la prima indagine che vede entrare in azione Fosca Innocenti e la sua squadra. Il testimone chiave è Richi, un eccentrico barbone dal misterioso passato. Dopo aver risolto il caso, grazie al suo incredibile “fiuto”, Fosca bionda insieme a Cosimo. Ma nel finale della prima puntata di “Fosca Innocenti” quando scopre che l’amico ha intenzione di lasciare Arezzo alla volta di New York, Fosca inizia a guardarlo con occhi diversi…

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA