Fosca Innocenti, anticipazioni ultima puntata 4 marzo 2022/ Don Rocco scompare misteriosamente

Cosa succederà nel finale di stagione di Fosca Innocenti?

Questa sera, venerdì 4 marzo, torna Fosca Innocenti su Canale5 con la quarta ed ultima puntata della stagione. La fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Arca protagonisti arriva dunque all’ultimo capitolo, con l’episodio finale intitolato “Una dignitosa sepoltura”. Le anticipazioni rivelano che i colpi di scena non mancheranno: entrando nello specifico della trama della puntata, apprendiamo che la nostra protagonista dovrà fare luce sulla misteriosa scomparsa di un sacerdote, Don Rocco, e nel frattempo fronteggiare Cosimo, con cui la tensione toccherà livelli sempre più alti. La morte di Don Rocco, invece, finirà per coinvolgere indirettamente Nasha, una donna dal passato burrascoso, arrivata in Italia clandestinamente per ricongiungersi al fratello.

Anticipazioni Doc nelle tue mani 2, 7a puntata 10 marzo/ La morte di Lorenzo...

Fosca Innocenti, anticipazioni ultima puntata: il funerale di Don Rocco

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Fosca Innocenti rivelano che la nostra protagonista si metterà subito all’opera per fare luce sulla misteriosa morte di Don Rocco. Il giorno del funerale tantissime persone si riverseranno in chiesa per un ultimo saluto al sacerdote, tra cui tanti soggetti dal passato molto tormentato, tra cui un’ex prostituta e altre giovani donne in difficoltà. Grazie all’aiuto di alcuni personaggi vicini a Don Rocco, Fosca Innocenti comprenderà che la morte del parroco, forse, non è stata del tutto casuale. Tra dubbi inquietanti e pesanti rivelazioni, ancora una volta, la nostra protagonista cercherà di avvicinarsi alla verità, imbattendosi inevitabilmente in situazioni molto pericolose e persino più grandi di lei. Come finirà? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle ore 21.25 circa.

LEGGI ANCHE:

DOC NELLE TUE MANI 2/ Diretta e anticipazioni 3 marzo 2022: Fanti, prova superata?Pierdante Piccioni, medico della storia vera di 'DOC'/ "Quasi un secondo lavoro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA