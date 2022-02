Fosca Innocenti, storia vera dietro fiction?/ Fatti realmente accaduti o inventati…

La fiction “Fosca Innocenti” in onda su Canale 5 è tratta da una storia vera? Molti telespettatori si sono posti questa domanda, ma la risposta non può che essere negativa. La trama della fiction creata da Massimo Del Frate e diretta da Fabrizio Costa, con Vanessa Incontrada e Francesco Arca protagonisti, è semplicemente frutto della fantasia degli autori che hanno scelto una donna come protagonista per rendere omaggio all’importanza del ruolo sociale del genere femminile. Ci sono però degli aspetti di “vita vera” che comunque hanno ispirato la serie.

Ne ha parlato proprio Vanessa Incontrada in una intervista rilasciata a Sorrisi, nella quale ha spiegato che la sua vita privata è molto simile a quella di Fosca Innocenti. In che senso? «Per le persone. Intuisco al volo se posso fidarmi o se devo tenermi alla larga. Succede di rado che mi faccia trarre in inganno», ha spiegato appunto l’attrice.

Chi era Fosca Innocenti, storia vera o fatti inventati?

Dunque, per Vanessa Incontrada non è stato difficile da questo punto di vista interpretare Fosca Innocenti. La storia della fiction, definita un poliziesco al femminile, è caratterizzata da una squadra composta da due donne e un uomo che assiste la vicequestore. Dunque, il cast è prevalentemente femminile, anche se ovviamente sono comunque presenti personaggi maschili ad arricchire la trama. Dunque, la storia non è stata ispirata a nessun personaggio realmente esistito.

Neppure i casi di cui si occupa Fosca Innocenti hanno richiami con la cronaca. Le investigazioni, infatti, sono state romanzate dagli autori, che hanno dedicato degli spazi anche alla sfera dei sentimenti, quindi anche amore e amicizia sono aspetti che pervadono la fiction in onda su Canale 5. Lo dimostra, ad esempio, proprio il rapporto tra i personaggi interpretati da Vanessa Incontrada e Francesco Arca.

