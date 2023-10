Fosforo bianco: Israele accusata di averlo usato a Gaza/ Video: cos’è, come funziona e perché è vietato

Tra Israele ed Hamas la situazione sta degenerando piuttosto rapidamente e mentre le truppe ebraiche si preparano ad assediare la Striscia di Gaza, diverse ONG accusano il governo israeliano di aver utilizzato bombe al fosforo bianco. Le riporta, per esempio, Eurodem Monitor, mentre lo conferma la Human Rights Watch, portando a suo sostegno alcuni video in cui si nota la tipica esplosione seguita da una cascata di fuoco prodotta da quel tipo di ordigno chimico.

Di per sé la notizia dell’uso di fosforo bianco da parte di Israele non avrebbe alcuna conferma ufficiale, che difficilmente verrà data dal governo dato che si tratta di armamenti proibiti da una Convenzione dell’ONU. Tuttavia, va anche sottolineato come, nella realtà, in passato Israele aveva già utilizzato questo tipo di armamenti, anche in quel caso per condurre attacchi sulla Striscia di Gaza contro lo storico nemico di Hamas. A regolare internazionalmente l’utilizzo di fosforo bianco è il terso Protocollo della Convenzione di Ginevra del 1980 che lo classifica tra le armi incendiarie. In tal senso, il suo utilizzo in un conflitto è proibito in ogni casistica in cui si rischia di colpire obiettivi civili, ma è possibile nel caso di obiettivi militari isolati, per spaventare i nemici o creare cortine di fumo utili alla fuga dell’esercito. Israele è tra i firmatari della Convenzione, ma con riserva, arrogandosi il diritto di non rispettare le regole sulle armi incendiarie.

Cos’è e come funziona il fosforo bianco proibito dall’ONU

Insomma, anche se notizie dell’uso di bombe a fosforo bianco da parte di Israele fosse confermato, non costituirebbe un reale problema dal punto di vista del rispetto della Convenzione di Ginevra. Tuttavia, oltre agli aspetti legali ed internazionali, l’utilizzo di questo tipo di ordigni è ampiamente condannato da tutto il mondo, dato che oltre a provocare effetti devastanti per gli esseri umani colpiti, non limita in alcun modo i danni ai civili e provoca effetti anche a lungo termine. Storicamente, il composto è stato usato nella Prima guerra mondiale, nelle guerre coloniali italiane in Africa, in Siria e in Ucraina.

Il fosforo bianco, infatti, è un composto chimico estremamente efficiente che provoca nelle vittime ustioni molto gravi e dolorose. Dopo l’esplosione di un ordigno che lo contiene, infatti, questo entra a contatto con l’ossigeno presente nell’aria, scatenando tutto il suo potere distruttivo dato che produce anidride fosforica. Quest’ultima, una volta entrata in contatto con il corpo umano, genera a sua volta acido fosforico, elemento altamente dannoso che è in grado di bruciare e corrodere in brevissimo tempo il tessuto organico, raggiungendo anche le ossa. Inoltre, il fosforo bianco che finisce disperso nell’ambiente, se inalato potrebbe corrodere organi e mucose, oltre ad avvelenare il malcapitato. Gli ordigni dal conto loro uccidono quasi chiunque ne venga in contatto, mentre i sopravvissuti potrebbero andare incontro a patologie come l’anemia (ovvero una riduzione del numero di globuli rossi che trasportano ossigeno agli organi) e necrosi ossea (ovvero l’erosione del tessuto osseo).

I video dell’uso di fosforo bianco a Gaza da parte di Israele

Sono emersi filmati dell’uso vietato di bombe al fosforo bianco nella Striscia di Gaza – media palestinesi pic.twitter.com/ShpfFw5p5V — 6Alessandro1 (@angeiale) October 10, 2023

🇵🇸🇮🇱 GAZA. ISRAELE STA USANDO BOMBE AL FOSFORO BIANCO

Nota: benché il fosforo bianco non sia ufficialmente vietato come arma, il suo utilizzo contro civili non solo non è consentito, ma è vietato dalla convenzione di Ginevra pic.twitter.com/inkpS2jAEc — ANNA (@ANNACippiu) October 12, 2023

Israel has used phosphorus in Gaza. Isn’t it illegal from the standpoint of human rights? A spokesperson for the Palestinian Red Crescent said the medics working for the organization had seen injuries consistent with the use of white phosphorus. pic.twitter.com/Q4IvS7ClPI — Marinochka🇷🇺🇷🇺🇷🇺 (@joiedevivre789) October 13, 2023

CONFIRMED: ISRAEL USED WHITE PHOSPHORUS IN GAZA AND LEBANON Humans Right Watch: “Israel has used white phosphorus in military operations in Gaza and Lebanon, putting civilians at risk of serious and long-term injuries. White phosphorus causes excruciating burns and can set… pic.twitter.com/WyrvYH5m7k — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 12, 2023













