Fotinì Peluso/ Da La compagnia del cigno all’università: “Ora voglio la laurea”

Considerata una delle giovani attrici più talentuose in circolazione, Fotinì Peluso ha le idee chiare sul proprio futuro. La 21enne è tra le protagoniste della serie tv La compagnia del cigno, diretta da Ivan Cotroneo, ed in questi giorni sono in corso le riprese della seconda stagione. Intervenuta ai microfoni del Corriere della Sera, l’italo-greca ha ammesso di aver avuto timore prima di tornare sul set, ma tutto sto precedendo per il meglio: «Noi attori facciamo un tampone a settimana, anche di più se abbiamo scene di contatti e vicinanza». Fotinì Peluso ha poi evidenziato: «Tutto un po’ paradossale, certo, l’alchimia sul set, la condivisione, è parte integrante del lavoro. Mantenere le distanze sembra innaturale ma è la cosa giusta da fare».

FOTINI’ PELUSO: “ORA FACCIO LA LAUREATA”

Fotinì Peluso nella seconda stagione de La compagnia del cigno ritrova il personaggio di Barbara e sono previsti importanti svolte narrative- «piccole cose seminate diventano alberi» – e c’è grande curiosità di vedere come si evolverà la situazione: «Di Barbara viene sviluppato il lato oscuro e anche le sue fragilità. Io sono decisamente più lineare di lei come persona»

Ma nella vita di Fotinì Peluso non c’è solo la recitazione, la giovane attrice è infatti ad un passo dalla laurea, come evidenziato nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera: «Mi manca un esame per la laurea in Economia, a Roma 3. Ci tengo a finire, non è mai stato un piano B. E non voglio escludere nulla per il futuro. Anche se fare l’attrice mi piace moltissimo, ora non riesco a immaginarmi senza».

