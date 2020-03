Foto Buffon morto su WhatsApp/ “Virus da 34763010**, fonte Rai” ma è una bufala

Gianluigi Buffon morto dopo un incidente. Ci risiamo, ancora una volta circola questa bufala sul portiere della Juventus. Purtroppo, anche oggi, domenica 15 marzo 2020, su WhatsApp e Facebook si è diffusa la bufala, ma stavolta in una modalità differente. In pratica nel messaggio si avverte circa la diffusione della foto di Buffon morto e quindi si invitano le persone a non aprirla perché è un virus. Inoltre, si suggerisce di non accettare la chiamata dal numero 34763010** e si fa riferimento alla Rai come fonte. Noi dal canto nostro non possiamo che invitarvi invece a fare attenzione alle bufale e a non alimentare queste catene di messaggi che si fondano su fake news. La vicenda è stata ricostruita da Bufale.net, che parla di un messaggio di una bufala che circola a conti fatti da diversi anni. «ATTENZIONE: Sta girando la foto di Buffon morto in un incidente. Non aprite è un virus e non accettate la chiamata +39-34763010** è un virus. Fonte RAI».

BUFFON MORTO, UN’ALTRA BUFALA SU WHATSAPP

Nel 2020, e peraltro in un momento così difficile per l’Italia, ci si ritrova a dover smentire la notizia della morte di Buffon e quindi anche quella della foto del suo incidente che si starebbe diffondendo tramite un virus proveniente dal numero 34763010**. In diverse circostanze la Polizia Postale ha chiesto agli italiani di non fidarsi di informazioni di questo tipo e di informare il mittente, nel limite del possibile, che è incappato in una fake news. A maggior ragione ora che abbiamo a che fare con un’emergenza sanitaria, su cui peraltro non mancano bufale e fake news, l’invito alla responsabilità è ancor più forte. Dunque, lasciate perdere le false notizie che circolano su WhatsApp e Facebook, a prescindere dal malcapitato che viene tirato in ballo. Lasciate perdere le bufale a prescindere dal momento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA