“Foto principe Andrea e Virginia Giuffre? Falsa”/ Ghislaine Maxwell “Manca originale”

Ghislaine Maxwell, dichiarata colpevole nel 2021 di adescamento di minori e altri reati in relazione al finanziere ed ex compagno Jeffrey Epstein, sostiene che la foto del principe Andrea con la sua accusatrice, Virginia Giuffre, sia falsa. Nel corso dell’intervista rilasciata a “TalkTV” nel carcere federale degli Stati Uniti d’America, Maxwell ha sostenuto che l’istantanea di Andrea con il braccio intorno alla vita di Giuffre e Maxwell in piedi accanto a loro, che si dice sia stata scattata a Londra nel 2001, è considerata cruciale per la rivendicazione contro il principe.

Giuffre ha citato in giudizio il principe, sostenendo che lui avrebbe avuto rapporti s*ssuali con lei a Londra quando lei aveva 17 anni ed era minorenne, secondo la legge statunitense. L’anno scorso il principe Andrea ha patteggiato la causa per violenza s*ssuale a un costo considerevole, non è stato accusato penalmente e ha continuato a negare le accuse. Tuttavia, si è ritirato dagli incarichi reali ed è stato privato dei suoi titoli militari in seguito alle proteste dell’opinione pubblica per il risarcimento di 12 milioni di sterline (allora 16,3 milioni di dollari).

“FOTO PRINCIPE ANDREA CON VIRGINIA GIUFFRE? È FALSA”

Le anticipazioni dell’intervista di Maxwell sulla foto che ritrae il principe Andrea e la sua accusatrice, Virginia Giuffre, sono state pubblicate da “Insider Paper”: “È un falso. Non credo nemmeno per un secondo che sia autentica, anzi sono sicura che non lo sia. Non c’è mai stato un originale di quello scatto, ho visto solo una fotocopia”. Anche il figlio minore della defunta Regina Elisabetta II ha insistito sul fatto di non aver mai incontrato Giuffre e, nel 2019, parlando con la “BBC”, aveva messo in dubbio l’autenticità della foto.

“Non credo che quella fotografia sia stata scattata”, disse all’epoca. “È una fotografia di una fotografia di una fotografia… Nessuno può provare se quella fotografia sia stata falsificata o meno“. In tutto questo, i giornali britannici rivelano che il principe Andrea starebbe consultando gli avvocati statunitensi Andrew Brettler e Blair Berk nella speranza di costringere Virginia Giuffre a ritrattare o addirittura a scusarsi. Questo potrebbe anche aprire la strada a una riabilitazione reale.











