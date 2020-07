“Foto raccapriccianti di bimbi” sul telefono/ Madre denuncia il figlio di 13 anni

Una madre ha deciso di denunciare il proprio figlio di 13 anni, dopo aver scoperto sul cellulare dello stesso delle foto di bimbi, come le definisce la stessa donna «raccapriccianti». «Non ho voluto far finta di niente, ho denunciato – racconta la madre affranta ai microfoni de Il Messaggero in data 23 luglio – solo così posso insegnare davvero a mio figlio che nella vita si sbaglia, si paga e si impara». Dopo la denuncia è scattata un’indagine da parte della Polizia Postale che ha scoperto un giro di pedopornografia online. La mamma si è rivolta alle autorità per il bene di suoi figlio: «Io amo moltissimo mio figlio e sapevo che solo così si potevano fermare questi abusi. La denuncia l’abbiamo scritta insieme, seduti a tavolino, quando si è reso conto di quello che stava succedendo». Dopo alcuni atteggiamenti sospetti del ragazzino, alla madre si è accesa una lampadina: «Lo vedevo spesso al cellulare, quando mi avvicinavo spegneva lo schermo. Pensavo che stesse scrivendo a una fidanzatina. E invece ho scoperto l’orrore: l’incubo peggiore per ogni genitore».

FOTO DI BIMBI SUL TELEFONO, MAMMA DENUNCIA IL FIGLIO: “HA AVUTO UN ATTACCO DI PANICO”

Così, un giorno di dicembre 2019, avvenne la terribile scoperta: «Ho trovato qualche sticker e un paio di scatti abominevoli – racconta ancora la mamma – mi si è gelato il sangue. Ho chiuso tutto, non ce la facevo. Gli ho detto: “Ma ti rendi conto di cosa sono queste?”. Lui ha risposto che era un gioco e che lo facevano tutti i suoi amici. Non capiva che erano foto di bambini veri, abusi reali. Lui li vedeva come semplici meme e li usava come emoticon. Il giorno dopo è crollato e ha avuto un attacco di panico. E siamo andati a denunciare, insieme». Secondo la donna, il figlio è caduto nella più classica trappola su internet: «Lui cercava qualche meme ed è entrato su Instagram. Ha cliccato su un link, e poi su un altro fino ad arrivare a una chat su Telegram in cui venivano scambiate queste foto tremende di bambini. Ti chiedevano di diffonderle e, per sfida, di mandare le tue». La madre non è pentita per quello che ha fatto: «Non mi sono mai pentita di aver denunciato anche se le conseguenze sono pesanti: probabilmente ci sarà un processo, abbiamo assunto un legale. Quello che abbiamo fatto servirà ad aiutare altri ragazzini e altre famiglie. E servirà a mio figlio per comprendere che non si può essere complici, seppur inconsapevoli, di queste cose».



