Fino al 18 febbraio 2026 al Centro Culturale di Milano "Il mondo e la tenerezza", una mostra degli scatti di Walter Rosenblum (1919-2006)

Chissà a cosa stava pensando quella ragazzina dall’abito bianco che sospingeva con forza la sua altalena come volesse spiccare il volo e che cosa volesse trasmettere con quello sguardo così intenso il bambino con un braccio appoggiato sul muretto di una terrazza col gesto di chi ti vuole mostrare il suo mondo. Sono frammenti di realtà che resterebbero imprigionati nel tempo e nello spazio – siamo nel 1938 a New York – se la fotocamera di Walter Rosenblum non li avesse consegnati a una dimensione assoluta.

Per ottenerla, quel diciannovenne curioso e rapido nell’apprendere, aveva fatto ricorso alle lezioni di vita imparate nella sede della Photo League, la cooperativa di fotografi in cui era entrato l’anno prima pagando i 5 dollari di iscrizione ben ripagati da un programma di lezioni che prevedeva sessioni legate ai fondamenti della fotografia, alla tecnica di base, al fotogiornalismo e alla fotografia documentaria. In un solo anno il ragazzo che aveva cominciato a scattare con una macchina presa in prestito dalla sorella, non solo aveva capito quale sarebbe stato il suo futuro lavoro ma aveva anche messo in atto la più importante delle lezioni ricevute, quella legata alla composizione.

Solo lo studio dell’equilibrio fra i volumi – gli avevano insegnato – permetteva a una fotografia di raccontare una storia, stabilendo con chi la osserva un rapporto emozionale. Invece il mondo dei ceti meno abbienti, soggetto costante degli autori della Photo League, convinti di poter contribuire a riscattarlo, Walter non doveva impararlo perché era il suo.

Se l’obiettivo era quello di esprimere autenticità, non c’era di meglio che raccontare il quartiere in cui viveva, lui figlio di immigrati ebrei romeni di inizio secolo, il Lower East Side (lo stesso in cui nel 1984 Sergio Leone avrebbe ambientato C’era una volta in America). Aveva puntato l’obiettivo sulla sola Pitt Street, la strada in cui abitavano. Quel microcosmo diventava così la metafora della vita e non solo perché, sono parole sue, “Non pensavo che la vita fosse diversa”, ma soprattutto perché gli permetteva di raggiungere un altro importante obiettivo, quello di cercare l’umanità nella quotidianità.

Ecco che Rosenblum diventa il grande maestro che sa dare notizia dell’uomo che vive, della sua appartenenza nei luoghi in cui abita, soffre, lotta, in cui vive la speranza. Una umanità che Rosenblum in modo unico sa cogliere negli sguardi, un’interiorità ben descritta dal titolo della Mostra a Milano, che sopravvive intatta – questa è la “tenerezza” -, malgrado le circostanze avverse, al “mondo” così come lo rendiamo spesso noi.

Sono aspetti che in lui si sarebbero radicati grazie all’incontro con personaggi come Paul Strand, Edward Weston, Henri Cartier-Bresson, Ansel Adams, Lewis Hine e soprattutto a quell’atmosfera di umanesimo calato in una visione politicamente progressista che caratterizzava la Photo League.

Tutto ciò si ritroverà in ogni servizio, ogni reportage, ogni singola fotografia che Walter Rosenblum avrebbe scattato per tutta la sua lunga vita. Dentro alcuni degli eventi che caratterizzano il XX secolo, l’esperienza degli immigrati in America, nella Lower East Side di New York, la Seconda guerra mondiale, i rifugiati della guerra civile spagnola in Francia, la vita quotidiana a East Harlem, Haiti, in Europa, le generazioni del South Bronx. Diceva: “La mia fotografia è un omaggio alla persona che fotografo e il senso della vita deriva dalle persone che si sono conosciute e amate”.

Solo un uomo di pace come lui poteva fotografare in questo modo la guerra, mettendo in luce lo scontro fra la democrazia in cui fortemente credeva e le dittature capaci di orrori come quelli da lui visti entrando nel Lager di Dachau al seguito dell’esercito che lo liberava. Solo chi aveva conosciuto la povertà poteva riprende con tutta la pietas necessaria i profughi spagnoli della guerra civile abbandonati al loro destino, come la miseria degli abitanti di Haiti. Solo chi aveva vissuto in Lower East Side poteva riconoscere la vitalità con cui nel Bronx come ad Harlem si sapeva reagire alle difficoltà della vita.

Sarebbe un errore di valutazione considerare l’opera di Walter Rosenblum solo nella sua collocazione storica: così facendo si renderebbe omaggio ai suoi lavori ma si dimenticherebbero quelle sue lezioni che ancora oggi sono punti fermi assoluti per chi voglia considerare quell’umanesimo che pervade la grande fotografia. Perché ci ha ricordato la necessità di essere consapevoli del mondo in cui si vive, l’importanza di collocare ogni soggetto nel suo contesto e la necessità da parte del fotografo di fare un passo indietro per mettere i suoi soggetti al centro della scena e così rendere loro omaggio.

Al Centro Culturale di Milano, mostra di 110 fotografie original print Il mondo e la tenerezza. Walter Rosenblum (NY City, 1919-2006) – Master of Photography”. Dal 3 dicembre al 18 febbraio 2026. Info: centroculturaledimilano.it

In febbraio anche al New York Encounter, New York, USA: “Places of belonging” con Nina Rosenblum, figlia del Maestro, importante regista del cinema indipendente.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI