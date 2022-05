FOTOGRAFIA/ “Il terzo paesaggio” dal 21 maggio a Rocca Brivio di S. Giuliano Milanese

Anche quest’anno le splendide sale del palazzo nobiliare di Rocca Brivio di San Giuliano Milanese ospiteranno dal 21 al 29 maggio un nuova mostra fotografica de Il Laboratorio di Fotografia e Cultura di San Giuliano Milanese con il titolo “Il terzo paesaggio”. Ispirata all’espressione coniata dal paesaggista francese Gilles Clément, il tema documenta e racconta attraverso oltre 70 originalissime immagini, i luoghi abbandonati dall’uomo – aree agricole o industriali dismesse, zone disabitate, spazi urbani incolti – che la natura con forza e determinazione ha trasformato e ridisegnato in nuovi, sorprendenti paesaggi. Una mostra che offre lo spunto per diverse riflessioni sull’evoluzione del rapporto uomo-natura e sull’importanza della salvaguardia della ricchezza e della diversità biologica per il futuro del nostro pianeta. L’inaugurazione si terrà sabato 21 alle 11.30.

