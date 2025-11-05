L’ultimo libro di Lorenzo Tugnoli, vincitore del Pulitzer e fotografo del WP, è dedicato all'Afghanistan. Raccontare è salvare vite e storie dall'oblio

“L’Afghanistan è un luogo importante per la storia della fotografia. I fotogiornalisti hanno attraversato questo luogo e lo hanno raccontato per i giornali occidentali in un modo che ha una storia precisa. Io, nel libro, mi confronto con questa storia”. Lorenzo Tugnoli, vincitore del Premio Pulitzer e fotografo del Washington Post, la realtà afghana la conosce bene. Per più di un decennio ha lavorato nel Paese, raccontandone l’evoluzione ai media americani ed europei.

Inizia così la riflessione sul proprio ruolo e sulla profondità della comprensione dei fatti. “Sto guardando e osservando davvero oppure sto solo cercando di emulare un film che si ripete all’infinito nella mia mente di osservatore esterno?” si domanda Tugnoli.

Il fotoreporter dichiara da subito l’intento del suo ultimo lavoro It Can Never Be The Same: mostrare l’Afghanistan decostruendo gli stereotipi visivi e narrativi. Rompere la “circolarità del racconto” mainstream. Nel volume Tugnoli costruisce un percorso dove l’indagine personale dell’Afghanistan si fonde con la riflessione sulle narrazioni consolidate e sull’influenza che possono avere nella percezione esterna del Paese. Lo fa all’interno della grammatica visiva e della tradizione del fotogiornalismo in bianco e nero. La cornice storica del lavoro sono gli avvenimenti degli ultimi anni, dai negoziati di pace tra USA e talebani al crollo della repubblica islamica, fino al ritorno al potere dei talebani.

Il fotografo ha recentemente presentato It Can Never Be The Same (Gost Books, 2025), presso la libreria Palazzo delle Esposizioni di Roma, insieme a Simonetta Gola, direttrice della comunicazione di Emergency (che ha contributo alla pubblicazione) e a Giulia Tornari, fondatrice di Zona e Gramma Studio. Il volume è stato costruito a partire dai lavori svolti da Tugnoli sul campo tra il 2019 e il 2023. “Mettere un corpo di lavoro, costruito per un giornale, in un libro è sempre difficile – ha raccontato il fotoreporter –, può risultare frammentario”. Nelle ultime pagine, i testi i testi di Habib Zahori e Francesca Recchia accompagnano le 79 immagini scelte.

Nel volume compaiono frammenti di quotidianità, di guerra, paesaggi aperti e persone. Ogni scatto è un dipinto dai forti contrasti, punti di nero profondissimi, riflessi e controluce. Frammenti di luoghi e momenti che restituiscono la complessità di una scena di cui è difficile afferrare i contorni.

“Ho cercato di lasciare la fotografia alla fotografia” ha spiegato Tugnoli. “Io vengo dalla tradizione di fotogiornalismo in bianco e nero. Non cerco di mettere in discussione questo modo di fare fotogiornalismo, ma di non usarlo nel modo tradizionale della fotografia che costruisce un documento”.

La presentazione è stata anche l’occasione per approfondire la situazione attuale del Paese. “Gli aiuti umanitari destinati a Kabul sono stati cancellati, il 75% della spesa pubblica dipendeva da aiuti internazionali” ha sottolineato Gola. “L’Afghanistan di oggi racconta che cos’è una guerra quando la guerra è finita” attraverso le conseguenze di lungo corso sulla popolazione civile, dalle mine inesplose alla mancanza di un sistema sanitario.

Finita l’emergenza più evidente, il Paese è pian piano scomparso dal dibattito pubblico. Quando i riflettori dei media si sono spenti, sono rimasti solo gli anniversari da ricordare, come in questo caso il 15 agosto, giorno della presa di Kabul da parte delle forze talebane nel 2021. Ma la crisi è tutt’altro che finita. Mantenere viva l’attenzione dell’opinione pubblica su queste realtà è quindi fondamentale. Lo è anche per sostenere il lavoro sul campo degli operatori e le azioni di advocacy che svolgono le Ong.

Per giornalisti e fotografi raccontare le situazioni di conflitto sta diventando sempre più complesso. Negli ultimi anni la presenza della stampa viene sempre più guardata con sospetto in molti contesti difficili. La guerra a Gaza ha segnato un punto di svolta. Durante l’invasione israeliana della Striscia, l’ingresso della stampa internazionale è stato vietato e oltre 200 giornalisti palestinesi sono stati uccisi mentre svolgevano il proprio lavoro.

“La stampa è la comunicazione sono entrate nel conflitto e sono parte del conflitto” ha aggiunto Tugnoli. Oltre a Gaza, anche il Sudan è off limits per i media internazionali. In un contesto globale che mira a limitare le testimonianze dal campo e favorire narrative semplificate e polarizzanti, la riflessione di Lorenzo Tugnoli sulla capacità di guardare e sul valore del fotogiornalismo assume un significato importante.

