Una splendida mostra fotografica racconta l'artigianato storico ancora vivo a Milano. Alla Biblioteca Sormani di Milano fino a 15 novembre

“Non c’è alcuna differenza essenziale tra l’artista e l’artigiano. L’artista è un artigiano esaltato. Il cielo misericordioso, nei rari momenti d’ispirazione e al di là della volontà dell’uomo, può far sbocciare l’opera d’arte. Ma la competenza è il mestiere essenziale per ogni artista“.

Sono parole di Walter Gropius estrapolate dal Manifesto del Bauhaus dell’aprile 1919. Nello stesso Manifesto, Gropius, considerato con Le Corbusier il padre del Movimento Moderno, auspica il superamento della distinzione tra artista e artigiano e una forte contaminazione tra le due figure perché il primo trovi la possibilità di rendere concreto il proprio sentire attraverso le abilità del secondo.

Le mani degli artigiani, guidate da una competenza tecnica che si tramanda nel tempo all’interno della propria bottega, realizzano oggetti perfetti e belli come possono essere perfette e belle solo le cose realizzate con abilità sì ma, soprattutto, con passione infinita verso il proprio mestiere.

La meccanizzazione e la globalizzazione, il desiderio di avere tutto e subito anche a discapito della qualità del prodotto finale, concorrono a soffocare questo modo di lavorare che è antico come il mondo e che vede nel nostro Bel Paese il fior fiore della storia dell’artigianato. Abbiamo così dovuto assistere alla chiusura di botteghe e di laboratori e alla conseguente interruzione di secoli di storia e, in alcuni casi, anche alla totale scomparsa di vecchi mestieri.

Ma per fortuna non va sempre in questo modo: alcune botteghe resistono e addirittura salgono alla ribalta giovani che raccolgono il testimone del passato e tengono in vita abilità e competenze.

A far emergere questo mondo resiliente, una preziosa mostra fotografica realizzata dal Circolo Fotografico ARTPHOTOGRAM ed esposta alla biblioteca Sormani di Milano fino al 15 novembre 2025.

Con Vecchi mestieri e antiche botteghe 66 foto ci testimoniano la silenziosa ma vivissima presenza di 22 laboratori milanesi che, con cura, pazienza e dedizione, continuano la propria arte resistendo al tempo e all’omologazione.

Gli sguardi attenti dell’orologiaio e del liutaio si avvicendano alle mani del ceramista e del bronzista, l’ago dell’ombrellaio va a braccetto con il tornio dell’ebanista, la forza del sellaio si alterna alla delicatezza del restauratore.

Comune a tutti questi veri e propri maestri la cura verso l’oggetto al quale si stanno dedicando, l’attenzione ai propri gesti, quasi un continuo susseguirsi di carezze per ciò che sta uscendo dalle proprie mani.

Tutto questo ci viene restituito da fotografie scattate con la stessa cura e attenzione messe in atto dagli artigiani ritratti. Fotografie che, sia quando viene usato il campo largo sia quando sono i dettagli a farla da padrone, ci fanno entrare nelle botteghe e nei laboratori a viverne la stessa atmosfera, a vederne gli stessi colori e, quasi, a sentirne gli stessi odori di cuoio e di legno, di vernice e di ferro.

I soci del Circolo si sono suddivisi le 22 attività ritratte e, in gruppi di 3-4 amici, per qualche tempo si sono fatti compagni di cammino degli artigiani.

In quasi un anno di lavoro sono stati nelle botteghe, si sono appoggiati ai banchi dei laboratori, hanno cercato di cogliere non tanto i segreti dello specifico mestiere ma soprattutto le storie e il modo di porsi nei confronti del lavoro e, in definitiva, della vita stessa di questi poeti del fare.

L’operazione portata avanti dal Circolo Fotografico ARTPHOTOGRAM non è quindi solo il risultato del lavoro di semplici appassionati di fotografia ma di persone che riconoscono il valore della realtà e desiderano sottolinearlo, promuoverlo e, nel caso specifico, preservarlo dall’oblio.

Ne nasce quindi una mostra altamente consigliata dove la fotografia si fa memoria e l’amicizia cultura.

