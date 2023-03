Fotovoltaico in balcone/ Installazione fai da te, facile, veloce ed economica: il kit

Chiedersi se il fotovoltaico in balcone conviene è una scelta saggia. Se si investe su degli impianti per convertire la luce in elettricità, è meglio farlo nel modo più adeguato possibile. Affronteremo in questa guida, se la posizione dei fotovoltaici fa la differenza oppure no.

Diverse volte abbiamo visto che i pannelli solari ci fanno risparmiare in bolletta, e di questi tempi, accantonare soldi vista l’inflazione e i rincari delle utenze stesse, non è affatto male. Ma installare un fotovoltaico in balcone oppure sul tetto, può far la differenza oppure no?

Luca Salatino e Soraia Ceruti promuovono Federico Nicotera/ "A Uomini e Donne..."

Fotovoltaico in balcone conviene sempre? Ecco come funziona

Se il fotovoltaico in balcone conviene, allora potremmo prendere spunto dalla startup francese che è riuscita ad installarlo in soli 20 minuti. In Italia, dopo la recente notizia, sono molte le unità abitative che hanno voluto replicare l’iniziativa, ma tempo a parte, ci sono altri benefici o regole da sapere?

Carolyn Smith choc "Tumore tornato per la terza volta"/ "Quando ho rasato i capelli…"

Il nuovo sistema ha un nome specifico: plug and play. Ad inventarlo – come già ribadito – è stata una startup francese, dal nome Beem Energy, con moduli fotovoltaici da 300 Wp. Più è elevato il “Watt picco“, maggiore sarà l’efficienza dell’impianto.

Grazie a questo nuovo sistema, i consumatori finali hanno possibilità di installare l’impianto fotovoltaico in balcone, al pavimento oppure alla parete. Il primo requisito indispensabile per avere un pannello solare nel balcone di casa, è quello di avere nelle vicinanze una presa shuko.

Dopodiché il gioco è fatto, dato che Beem Energy è un kit di impianto pronto all’uso e facilitato per il fai da te, che permette in pochi minuti, di installarlo facilmente in balcone o come abbiamo detto, anche al pavimento.

SPECIAL DELIVERY/ L'action sudcoreano sulla scia di Baby Driver

Al momento dell’ordine del kit, è importante selezionare la scelta di volerlo alla parete oppure a terra, oltre che optare per l’impianto da 300 Watt (680€) oppure per quello da 600 Watt (1330€). Prima dell’acquisto, suggeriamo di comprendere la fattibilità dell‘operazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA