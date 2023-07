Fouad, chi è il single di Temptation Island 2023/ La vicinanza a Gabriela: “Mi dispiace che soffri”

Fouad, chi è il tentatore di Temptation Island 2023

A Temptation Island 2023 Gabriela ha trovato nel tentatore Fouad un amico, un consigliere, una spalla su cui piangere e con cui confidarsi. La giovane fidanzata sta attraversando un momento di crisi dovuto all’atteggiamento del fidanzato Giuseppe, che si sta avvicinando sempre più ad una tentatrice, e questo la fa soffrire parecchio. Può però contare sulla vicinanza di Fouad, uno dei single di questa edizione. Come raccontato durante la sua clip di presentazione, disponibile su Witty, viene da Roma ed è meta italiano e metà egiziano.

“Il mio nome significa ‘cuore’ in arabo. Ho 32 anni, ho un locale con i miei fratelli da 6/7 anni. Sono un fotografo da un paio di anni, pian piano lo sto trasformando in un vero e proprio lavoro“, ha raccontato. E ha fatto un ritratto di sé: “Come persona io sono molto estroverso, una persona molto solare, sorridente, ma molto emotiva. Sono uno che preferisce stare dietro le quinte, non sono quello che vuole stare al centro dell’attenzione. Dovessi dire un pregio mio, è la semplicità, l’essere umile, parlo sempre in faccia e non voglio che la gente parli dietro. Sono una persona buona e generosa. Penso che piaccia di me il fatto che sia vero, sincero, anche emotivo. E poi il sorriso, quando sono felice e contento“.

Fouad, i consigli e la vicinanza a Gabriela

Il principale obiettivo di Fouad è quello di essere felice nella vita: “Penso a una famiglia, ma anche no. Io punto ad essere felice con me stesso, poi se avrò una famiglia e dei figli ben venga, altrimenti non fa niente. Per me il motto è l’unione tra fratelli, io ne ho due. Il mio motto è di essere sempre me stesso, non avere maschere“.

Durante Temptation Island 2023 Fouad è una presenza fondamentale per Gabriela, in sofferenza per il comportamento del fidanzato Giuseppe: “Mi dispiace che soffri. Tu non gliela dare vinta così“. La ragazza spiega: “Non si merita niente. Io con uno così non ci voglio stare. Se sto ancora qua è perché voglio mettere alla prova il nostro amore“. E, pensando all’ipotesi di chiedere un confronto anticipato, il tentatore ha cercato di farla desistere: “Perché te ne vai da qua? Stai facendo una ca*ata grossa“. Alla fine l’opera di convincimento del single è andata a buon fine, e Gabriela ha fatto un passo indietro: “Ci penso“.

