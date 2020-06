Fox News “Borsa sale dopo uccisioni afroamericani”/ Infografica scatena la bufera

Pubblicità

Numerose polemiche negli scorsi giorni nei confronti del canale americano Fox News, dopo che è stata mandata in onda un’infografica in cui vengono segnalate “impennate” di Wall Street, ogni qual volta si verificano casi eclatanti di omicidi afroamericani. Una “diapositiva” che ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto in un periodo di accese proteste come quello che si sta vivendo in particolare negli Stati Uniti. Il diagramma, come ricorda l’edizione online de La Stampa, è stato mostrato nella giornata di venerdì scorso durante il programma politico “Special Report”, condotto da Bret Baier, uno degli anchorman più popolari del piccolo schermo d’oltre oceano. Nel dettaglio viene appunto mostrato come reagiscono i mercati azionati, in concomitanza con questi gravi fatti di cronaca, a cominciare dall’assassinio risale al 1968 di Martin Luther King, storico leader dei diritti civili che da sempre si è battuto al fianco delle minoranze afroamericane. Quindi il caso del 1991, dopo l’assoluzione dei due poliziotti che pestarono quasi a morte il tassista di colore Rodney King.

FOX NEWS, INFOGRAFICA POI LE SCUSE: “NON AVREMMO MAI DOVUTO TRASMETTERLA”

Poi il caso del 2014 a Ferguson, nel Missour, dove un poliziotto bianco uccise il 18enne Michael Brown. Infine il caso più recente, quello dell’uccisione risalente allo scorso 25 maggio, del 46enne afroamericano George Floyd, assassinato dall’agente di polizia Derek Chauvin durante un arresto violento. In tutti e quattro i casi la borsa di New York ha registrato un balzo in avanti nei giorni successivi questi eventi, di conseguenza, i mercati hanno reagito in maniera positiva alle morti dei quattro. Come detto in apertura, numerose le proteste che sono susseguite, in particolare sui social, al punto che la stessa Fox ha dovuto fare un passo indietro, scusandosi pubblicamente: «Ci scusiamo, l’infografica usata per illustrare la reazione dei mercati a periodi storici di disordini civili non avrebbe mai dovuto essere trasmessa senza essere inserita in un pieno contesto». Bobby Rush, fra i leader afroamericani al Congresso, ha commentato così su Twitter: «Questo grafico mette in chiaro come Fox News non si preoccupa delle vite di persone afroamericane». Gli ha fatto eco l’ex presidente del Comitato Nazionale Repubblicano, Michael Steele: «È così che a Fox piangono la perdita di persone afroamericane, illustrando quanto sale la Borsa».



