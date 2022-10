Foxy John, chi è la voce di Ballando con le Stelle/ “Mi chiamano così perché…”

Foxy John nome d’arte di Giovanni Villa: “Ecco perché l’ho scelto”

Foxy John, la voce storica di Ballando con le Stelle, ovvero colui che scandisce l’ingresso dei concorrenti con quella sua bizzarra cadenza ‘british’. Parliamo dell’italo-americano Giovanni Villa, una colonna portante del programma di Milly Carlucci, con una lunghissima carriera da speaker alle spalle ed una presenza fissa su Raiuno, nel sabato sera danzante. In una interessante intervista di qualche tempo fa, rilasciata a Tv Sorrisi e Canzone, l’italo americano ha spiegato come mai abbia scelto come nome d’arte Foxy John. “E’ in onore dell’ambasciatore americano in Italia negli Anni 70 John Volpe e della canzone “Foxy Lady” di Jimi Hendrix”.

Foxy John, colonna portante di Ballando con le Stelle 2022: “All’inizio della mia carriera…”

Nella medesima intervista, il celebre speaker, ha raccontato gli inizi della sua carriera trascorsa “in America tra uno spot e l’altro”. Lo speaker di Ballando con le Stelle dice di aver provato tutto professionalmente parlando. “Ho venduto porta a porta creme di bellezza, enciclopedie… Ero giovane e avevo bisogno di soldi”. La sua voce è unica e distinta: “Rendo l’accento più caricaturale, è vero, però è talmente tanto tempo che parlo così che sto dimenticando sia l’americano che l’italiano”.

