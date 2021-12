Foxy John, chi è voce di Ballando con le stelle dal 2005/ “Il mio soprannome? Nasce così”

Foxy John è la voce dal 2005 di Ballando con le stelle, programma cult di Rai Uno. Di lui, però, conosciamo soprattutto la voce quindi cerchiamo di scoprire qualche informazione in più sul suo conto. Il suo nome d’arte è John Villa, ma è italianissimo, nato ad Assisi in provincia di Perugia, il 22 giugno del 1943, sotto il segno del cancro, all’anagrafe Giovanni Francesco Villa: “Feci il primo provino a Radio Elle – ha spiegato lo stesso Foxy John in una recente intervista – andò bene e quando mi chiesero quale fosse il mio nome d’arte mi ispirai all’ambasciatore statunitense in Italia, John Anthony Volpe e a Cayote McCloud, il mio riferimento radiofonico americano”.

Foxy John nasce da un vice console italiano, e a due anni si è trasferito in quel di Panama, poi nel 1947 a Santo Domingo e quindi a San Francisco e ad Atlanta. Laureato in Business Administration nel 1966 sempre ad Atlanta, ha insegnato Economia, Matematica e Spagnolo al liceo Villa Rica High School. Quindi ha cambiato vita fra il 1968 e il 1975, lavorando come rappresentante di prodotti di bellezza e iniziando ad entrare nel mondo della tv, precisamente nel campo della pubblicità.

FOXY JOHN, VOCE DI BALLANDO CON LE STELLE DAL 2005: IL PROVINO CHE GLI SVOLTO’ LA VITA

Come detto sopra, il nome Foxy John nacque nel 1975, dopo un provino, che di fatto gli svoltò la vita, a Roma con Radio Elle: l’emittente radiofonica rimase folgorata e gli offrì immediatamente un contratto. Lo sbarco in Rai nel 1979, dove conduce su Rai Radio 2 la Hit Parade e Dischi Caldi, per poi presentare Disco Estate, Disco Inverno e la Festa dell’Amicizia.

Inoltre ha partecipato anche a Disco Ring su Rai 1, con la regia di Gianni Boncompagni, ed ha prodotto la sigla del Festival di Sanremo, edizione presentata da Cecchetto. A inizio 2000 ha preso il via la sua collaborazione con Fiorello, e nel 2003 è la voce della sigla di Viva Radio 2, mentre nel 2004 la sua voce introduce le puntate Stasera Pago Io Revolution, su Rai 1. Nel 2005, quindi, lo sbarco a Ballando con le stelle. Foxy John è sposato ed ha due figli, Lisa Maria, nata nel 1968, e Brian Marcus nel 1973.

