Tutto quel che sappiamo su Fra Emiliano Antenucci: chi è? La scoperta della fede e quel gesto folle per comprare la Bibbia e aiutare i poveri

Fra Emiliano Antenucci, chi è? La scoperta della fede e il desiderio di spendersi per gli altri

C’è anche Fra Emiliano Antenucci tra gli ospiti di oggi, domenica 5 ottobre, di Francesca Fialdini a Da noi a Ruota Libera. Il religioso dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini è pronto a raccontarsi in un’intervista profonda, ricca di valori interiori e testimonianze importanti sul suo vissuto. Classe 1979, originario di Vasto, è noto soprattutto per essere l’inventore del corso spirituale Silenzio, parla il Silenzio. Anche dalla Fialdini, molto probabilmente, ribadirà l’importanza dell’ascolto e del silenzio interiore, elementi che gli hanno permesso di prendere coscienza della sua vocazione, ormai diversi anni fa.

Vitantonio Lombardo, chi è lo chef stellato che ha perso 60 chili/ "Mi strafogavo e ho rischiato di morire"

Fra Emiliano Antenucci capì di essere destinato ad un percorso religioso già da giovanissimo, quando capì che spendersi per gli altri era una missione. “Un giorno rientrai a casa e di nascosto da mia madre presi tutti gli oggetti in oro che mi avevano regalato per il battesimo, comunione e cresima. Li vendetti, mi comprai una Bibbia e diedi tutto il resto ai poveri”, ha raccontato Fra Emiliano Antenucci al sito parrocchie31.it a proposito dei suoi primi passi.

Giovanni Pernice/ Ballando con le Stelle e l'amore per la fidanzata Bianca Guaccero: "La conquistai così..."

L’aneddoto di Fra Emiliano Antenucci: la rivelazione a mamma e…

“Dopo quel gesto palesai il mio desiderio a mamma e ricordo che lei mi rispose che se la cosa veniva davvero da Dio, l’avrei fatta”, ha aggiunto ancora il religioso. La sua formazione spirituale è stata segnata dall’influenza francescana, benedettina e ignaziana.

Negli anni Fra Emiliano ha trascorso lunghi periodi in diversi monasteri d’Italia, praticando la regola del silenzio assoluto per parecchio tempo. Un’esperienza che si è inevitabilmente rivelata molto difficile, ma anche piacevole e sorprendente, che ha trasformato quel tempo in un percorso di apprendimento e arricchimento crescita profonda.

Alessandro Michieletto a Verissimo: "Sono andato via di casa presto e ho sofferto"/ "Ora sono un uomo maturo"