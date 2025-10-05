Tutto quel che sappiamo su Fra Emiliano Antenucci: chi è? La scoperta della fede e quel gesto folle per comprare la Bibbia e aiutare i poveri
Fra Emiliano Antenucci, chi è? La scoperta della fede e il desiderio di spendersi per gli altri
C’è anche Fra Emiliano Antenucci tra gli ospiti di oggi, domenica 5 ottobre, di Francesca Fialdini a Da noi a Ruota Libera. Il religioso dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini è pronto a raccontarsi in un’intervista profonda, ricca di valori interiori e testimonianze importanti sul suo vissuto. Classe 1979, originario di Vasto, è noto soprattutto per essere l’inventore del corso spirituale Silenzio, parla il Silenzio. Anche dalla Fialdini, molto probabilmente, ribadirà l’importanza dell’ascolto e del silenzio interiore, elementi che gli hanno permesso di prendere coscienza della sua vocazione, ormai diversi anni fa.
Fra Emiliano Antenucci capì di essere destinato ad un percorso religioso già da giovanissimo, quando capì che spendersi per gli altri era una missione. “Un giorno rientrai a casa e di nascosto da mia madre presi tutti gli oggetti in oro che mi avevano regalato per il battesimo, comunione e cresima. Li vendetti, mi comprai una Bibbia e diedi tutto il resto ai poveri”, ha raccontato Fra Emiliano Antenucci al sito parrocchie31.it a proposito dei suoi primi passi.
L’aneddoto di Fra Emiliano Antenucci: la rivelazione a mamma e…
“Dopo quel gesto palesai il mio desiderio a mamma e ricordo che lei mi rispose che se la cosa veniva davvero da Dio, l’avrei fatta”, ha aggiunto ancora il religioso. La sua formazione spirituale è stata segnata dall’influenza francescana, benedettina e ignaziana.
Negli anni Fra Emiliano ha trascorso lunghi periodi in diversi monasteri d’Italia, praticando la regola del silenzio assoluto per parecchio tempo. Un’esperienza che si è inevitabilmente rivelata molto difficile, ma anche piacevole e sorprendente, che ha trasformato quel tempo in un percorso di apprendimento e arricchimento crescita profonda.