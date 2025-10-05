Fra Emiliano Antenucci ha scelto il salotto di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera per raccontare la sua missione e il nuovo libro.

Il suo ruolo umanitario, le sue pregevoli azioni per la propria terra e per i fedeli sono più che note; Fra Emiliano Antenucci ha anche il dono della scrittura, un valore aggiunto nel raccontare il mondo secondo i suoi occhi e quelli della fede declinata secondo le sue personali esperienze di vita. A Da noi a ruota libera presenta il suo nuovo libro e si racconta partendo dalle origini, dai primi bagliori della sua fede religiosa. “La vocazione è arrivata grazie a San Francesco dopo un viaggio ad Assisi; ho venduto i miei beni e le cose preziose? Mia mamma l’ha scoperto dopo un’intervista, pensava fosse colpa dei ladri… Ho comprato una bibbia e poi ho donato tutto ai poveri; la ricchezza risiede nell’interiorità e nella fede”.

C’è stato un momento decisivo nella vita di Fra Emiliano Antenucci, decisiva anche nel merito del suo percorso scandito dalla fede. Il terribile terremoto in Abruzzo, la sua terra, proprio quando stava per partire missionario verso l’Amazzonia. “Sentii come una voce: ‘Vai e ripara la tua casa’, perchè andare fuori quando c’era la mia terra che aveva bisogno?”.

Fra Emiliano Antenucci a Da noi a ruota libera: “Come detto dal Papa, dobbiamo disarmare il cuore e le parole”

A proposito di quel momento quasi da sliding door, ovvero il terribile terremoto in Abruzzo nel 2009, Fra Emiliano Antenucci ha sottolineato come sia importante seguire il disegno divino. ‘Se vuoi far ridere Dio, raccontagli dei suoi progetti’, una frase pronunciata a Da noi a ruota libera per sottolineare quanto a suo dire sia il Signore a determinare le scelte mediante la fede, mai come una costrizione. “E’ cambiata la mia missione, Dio ha cambiato la mia missione”. Pregevole anche il discorso sulla pace; non solo per i conflitti che attanagliano il mondo ma anche per i toni che spesso sono oltre i limiti dal quotidiano ai salotti televisivi. “Come ha detto il Santo Padre, dobbiamo disarmare il cuore e le parole”.