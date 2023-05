Fra’ John Dunlap eletto Gran Maestro Ordine di Malta/ Cavaliere: “sono al servizio“

ORDINE DI MALTA, ELETTO IL NUOVO GRAN MAESTRO: È IL LUOGOTENENTE FRA’ JOHN DUNLAP

È Fra’ John Dunlap il nuovo Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta: da Luogotenente di Gran Maestro come era fino ad oggi, il 66enne canadese è stato eletto oggi 3 maggio dalla Chiesa Cattolica come primo Cavaliere Professo d’oltreoceano al vertice dell’Ordine dei Cavalieri di Malta. L’organismo elettivo dell’ordine – Consiglio Compito di Stato, riunitosi oggi a Roma presso la Villa Magistrale – ha eletto a maggioranza assoluta dei voti Fra’ John Dunlap nella terna di nomi indicata ieri dal Capitolo dei Professi: 99 aventi diritto di voto provenienti da 18 Paesi diversi, fa sapere la stampa vaticana.

Nel pomeriggio il nuovo Gran Maestro dell’Ordine di Malta ha prestato giuramento nelle mani del cardinale Silvano Maria Tomasi c.s., delegato speciale di Papa Francesco, nella Chiesa di Santa Maria in Aventino. Secondo l’articolo 13 della nuova Costituzione approvata dal Vaticano nel settembre 2022, Dunlap resterà in carica per dieci anni e non più a vita come avveniva nel precedente regolamento storico. Rivolgendosi agli altri membro dell’Ordine di Malta – che ricordiamo essere ordine religioso laicale della Chiesa cattolica e al tempo stesso ente di diritto internazionale – il nuovo Gran Maestro ha dichiarato: «accolgo questo incarico con profondo spirito di servizio e con la solenne promessa di un impegno costante». Sempre Fra’ Dunlap ha poi aggiunto, «sono molte le sfide che ci attendono, ma uniti nella consapevolezza della nostra missione Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (testimoniare la fede, aiutare i poveri), sono certo – ha ultimato – che sapremo affrontarle uniti e coesi, nello stesso spirito che ha guidato oltre 900 anni fa il Beato Gerardo, fondatore dell’Ordine».

FRA’ DUNLAP GRAN MAESTRO ORDINE DI MALTA: ECCO LE SUE FUNZIONI (DOPO LA RIFORMA)

Secondo quanto stabilito dall’ultima Costituzione approvata dal Vaticano per volere di Papa Francesco, il Gran Maestro deve dedicarsi pienamente «all’incremento delle opere melitensi ed essere esempio di autentica vita cristiana per tutti i membri», (art. 106 del Codice). Insieme al Sovrano Consiglio dell’Ordine di Malta, al Gran Maestro appena eletto Fra’ John Dunlap spetta «l’emanazione dei provvedimenti legislativi non previsti dalla Carta Costituzionale, la promulgazione degli atti del governo e la ratifica degli accordi internazionali. Egli amministra, tramite il Ricevitore del Comun Tesoro, i beni dell’Ordine e convoca il Capitolo dei Professi e il Capitolo Generale. Gli Stati con i quali il Sovrano Militare Ordine di Malta intrattiene relazioni diplomatiche riconoscono al Gran Maestro le prerogative, le immunità e gli onori spettanti ai Capi di Stato».

Dopo la morte dell’ultimo Gran Maestro Fra’ Giacomo dalla Torre nel 2020 e dopo le difficoltà giunte negli ultimi anni per l’Ordine laico, Papa Francesco ha promulgato la nuova Costituzione dell’Ordine nominando anche un Sovrano Consiglio provvisorio: in qualità di Ordine religioso, ora «dipende nelle sue diverse articolazioni, dalla Santa Sede». Il Santo Padre ha poi seguito il cammino di rinnovamento con «sollecitudine e premura, apprezzandone il generoso contributo di Membri e Volontari, e constatando tuttavia la necessità di avviare un profondo rinnovamento spirituale, morale e istituzionale di tutto l’Ordine», conclude il comunicato di Vatican News.











