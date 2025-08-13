Fragili 2 è una storia vera: la fiction di Canale 5 si ispira a vere storie di anziani sfrattati, anticipazioni, location e com'è finita prima stagione

Fragili 2 è una storia vera: a chi si ispira la fiction di Canale 5 tratta da fatti reali

Questa sera mercoledì 13 agosto 2025 andrà in onda in prima tv assoluta la fiction di Canale 5 Fragili 2 con protagonisti Massimo Dapporto, Barbara Bouchet, Corinne Clery, Maurizio Mattioli e tanti altri. La trama ruota attorno ad una comunità dove anziani e giovani imparano a convivere, sostenersi, e scoprire che la diversità di età non è un limite ma una ricchezza. In questa seconda stagione ritroveremo i protagonisti più uniti e complici. Tuttavia in molti si chiedono se Fragili 2 è una storia vera e la risposta è si.

Fragili 2 è una storia vera perché si ispira a fatti realmente accaduti, come gli sfratti degli anziani, è liberamente tratta da varie vicende non da una singola storia che racconta in modo dettagliato. Lo scopo infatti è di raccontare con uno sguardo anche comico e ironico ma allo stesso tempo anche profondo la realtà di diverse generazioni, mondi apparentemente diversi che in realtà hanno molte cose in comune. Insomma alla fine è una storia universale, una commedia dal sapore dolce dove un gruppo di anziani si ritrova ‘costretto’ a convivere con un gruppo di giovanissimi rivelando che l’integrazione generazionale non è un utopia.

Anticipazioni Fragili 2, com’è finita la 1a stagione e location: dove stata girata la fiction di Canale5

E scendendo nel dettaglio, per quanto riguarda le anticipazioni Fragili 2, le nuove puntate prenderà inizio da com’è finita la 1a stagione di Fragili, un gruppo di anziani sfrattati dalla loro casa di riposo trovano alloggio in una comunità educativa per giovani senza famiglia, Villa Felice. Dopo le tensioni iniziali iniziano a creare un gruppo coeso e unito e questo gruppo sarà al centro di nuove trame narrative. Edoardo affronterà il problema della mamma alcolista mentre Omar ritroverà il fratello Adam ed il loro addio aveva toccato al cuore Mattia.

Rivelato che Fragili 2 è una storia vera, per quanto riguarda, infine, le location Fragili 2 e dov’è stata girata la fiction di Canale 5. La serie è stata girata nel Lazio e più precisamente nello splendido scenario del Lago di Castel Gandolfo e tra i Castelli Romani, nella suggestiva cornice del celebre lago di Albano posto incantato e magico che non passa certo inosservato. Luoghi magici e ricchi di storia e cultura che regaleranno forti emozioni al pubblico e che faranno da magnifica cornice alle trame. Le 1a puntata di Fragili 2 va in onda questa sera, mercoledì 13 agosto 2025 a partire dalle 21.30 circa. È possibile seguirla anche sul sito di Mediaset Infinity in diretta streaming.