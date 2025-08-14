Fragili 3 si farà? Scelta drastica di Mediaset sulla fiction e brutta batosta per i fan: ecco cosa si sa tra ascolti bassi e finale chiuso

Fragili 3 si farà? Scelta drastica di Mediaset sulla fiction di Canale 5: brutte notizie per i fan

Questa sera andrà in onda la seconda ed ultima puntata della fiction di Canale 5 Fragili 2, noi vi abbiamo già svelato tutte le anticipazioni più salienti e come finisce la fiction con protagonista Massimo Dapporto, Barbara Bouchet e Corinne Clery ma i telespettatori più appassionati si chiedono se ci sarà un nuova stagione: Fragili 3 si farà? La risposta, purtroppo, sembra non essere delle migliori e per una serie di motivi.

Anticipazioni Un Professore 3, come finisce la storia d'amore tra Simone e Manuel/ Stravolgimenti narrativi

Al momento attuale in cui scriviamo non sembrano esserci buone possibilità sul fatto che Fragili 3 si farà. Innanzitutto Canale 5 non ha mai creduto molto nella serie tv diretta da Bruno e Chiara Frustaci e prodotta dalla Sunshine Production decidendo di mandare in onda sia la prima che la seconda stagione in piena estate fuori dalla stagione televisiva vera e propria. La serie vede al centro della trama lo scontro generazionale tra gli anziani sfrattati dalla casa di riposo e dei giovani con dei problemi e senza solide famiglie alle spalle sta andando in onda, infatti, mercoledì 13 e giovedì 14 agosto 2025.

Un Posto al Sole piange Federica Marchetti, cast in lutto/ Addio di Germano Bellavia e Nina Soldano distrutti

Perché Fragili 3 non si farà: dal finale chiuso agli ascolti non ottimi

I motivi del perché Fragili 3 non si farà sono vari a partire dagli ascolti non ottimi nonostante il periodo. La puntata di ieri sera, infatti, ha totalizzato l’11.4% di share venendo vista da 1.272.000 telespettatori. Al film Polly trasmesso in prima serata da Rai1, infatti, basta il 12% di share con 1.380.000 telespettatori per battere Canale 5 e vincere la serata. E non è tutto anche il finale chiuso della seconda stagione, che andrà in onda nell’ultima puntata di questa sera a partire dalle 21.30 circa, non aiuta a sperare in seguito. Dopo una serie di imprevisti ed equivoci, infatti, finalmente ci sarà il lieto fine con i fiori d’arancio per Rosa e Giovanni che finalmente si sposano! Insomma viste queste premesse la scelta drastica di Mediaset sembra inevitabile ma non è mai detta l’ultima parola.

