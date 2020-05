Fragole con i vermi, la moda su TikTok/ Video, se volte ancora mangiarle non fatelo

Pubblicità

Su TikTok sta esplodendo la moda delle fragole con i vermi, grazie all’intuizione, di certo non geniale, di una ragazza. Questa ha deciso di immergere nell’acqua calda e sale delle fragole, sottolineando che dopo circa trenta minuti ne sono usciti dei vermi. Il consiglio, se si è amanti di questo splendido frutto, di evitare di guardare il video per continuare a mangiarle in tutta serenità. Le immagini son di certo molto forti anche perché tramite i forellini presenti su ogni tipo di fragola si vedono uscire devi vermi veri e propri, immagini disgustose alle quali sicuramente è difficile trovare un senso. Il video è diventato virale e qualcuno ci ha visto della genialità per pulire le fragole prima di mangiarle, altri invece l’hanno vista come la solita fake news per allarmare le persone più facilmente impressionabili.

Fragole con vermi, moda su TikTok: quanti seguaci, ma…

La moda su TikTok delle fragole con i vermi ha avuto subito una folta schiera di seguaci. Sul web sono stati tantissimi i giovani che hanno deciso di pubblicare un video con questo esperimento. In praticamente tutti i casi però non si è ripetuto quanto visto nel video della famosa tiktoker con il pubblico che dunque ha subito gridato al falso allarmismo. Quello che appare chiaro è che mettere un frutto con quella conformazione in acqua calda e sale può portare i vermi, eventualmente presenti dentro, a fuoriuscire. Quello che rimane il dubbio più grande però è legato al fatto che il gusto ne risulterebbe alterato qualora ci trovassimo di fronte a delle normalissime fragole. Non sarebbe semplicemente più facile dividerle in due e controllare l’interno prima di assaggiarle? Sul web però intanto il dibattito si sviluppa col pubblico che inevitabilmente si divide.

Video, la prova su TikTok





