Frah Quintale/ ‘Chicchi di riso’ con Franco126 è l’unico featuring del nuovo album

”Banzai (Lato Arancio)” è il titolo del nuovo album di Frah Quintale uscito venerdì 4 giugno. Un anno fa pubblicò ”Banzai (Lato Blu)”, oggi ci ha presentato un lavoro più pop rispetto ai precedenti, nel quale racconta la sua vita cercando di focalizzare i momenti più importanti, da quelli positivi a quelli negativi. Fondamentalmente la differenza tra i due progetti è la storia raccontata: il primo rappresenta la prima fase della fine di una relazione, in cui c’è molta rabbia e tanto rancore, mentre il secondo è il momento che segue, quando subentra l’accettazione. Nell’album nuovo sono contenute dieci tracce, prodotte da Ceri, ed un unico featuring con Franco126 in ”Chicchi di riso”. Le altre canzoni sono: Le sigarette, Sì può darsi, Giorni da solo, Cardio, La notte mi chiama, Scheletri, Pianeta 6, Sempre bene, Se avessi saputo.

Chicchi di riso: il feat di Frah Quintale con Franco126

Frah Quintale raccontò a Rolling Stone Italia del featuring con Franco126 come un incontro naturale: ”La collaborazione è nata perché ci siamo intercettati in corso d’opera: io stavo chiudendo il mio disco, lui stava lavorando al suo con Ceri e quindi praticamente eravamo in studio a giorni alterni. Ricordo che di Chicchi di riso mi mancava soprattutto il ritornello, lui mi ha aiutato a scriverlo e da lì è partito tutto. E’ stata una cosa molto naturale, quindi. Ci sono un sacco di artisti con cui vorrei lavorare in Italia, ma a me piace l’incontro: becchiamoci, proviamo a fare qualcosa insieme, vediamo se c’è feeling”. La chimica tra i due artisti non è da mettere in dubbio, vista la loro presenza nella nuova scena pop italiana di cui sono entrambi tra i principali esponenti. Inoltre in ”Chicchi di riso” è molto evidente la somiglianza tra i due sound e le due voci di Frah Quintale e Franco126. Questo perché è innegabile come la comunanza tra l’età, le esperienze vissute e una certa sensibilità li portino a creare cose simili in fondo.

