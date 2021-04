Fraintesa, Francesca Barbieri, è morta per cancro al seno/ L’addio del compagno…

Fraintesa, Francesca Barbieri, è morta per cancro al seno all’età di 38 anni. La giovane travel blogger ha lottato tanto contro la malattia approfittando di ogni giorno che aveva davanti a sé da vivere, lasciando la sua professione e dedicandosi proprio agli utenti che la seguivano via social con affetto. Agli stessi ha raccontato la sua battaglia contro il cancro al seno con ben cinque cicli di chemio ma non c’è stato niente da fare. Alla fine la malattia ha avuto la meglio ed è l’amato compagno Andrea che sui social ha annunciato la triste notizia pubblicando una foto di Fraintesa con tanto di piccolo canguro in braccio. In particolare, l’uomo con il quale ha vissuto questo dramma fino all’ultimo respiro, ha scritto sui social: “Oggi Fraintesa ci ha lasciato. Nelle ultime ore non ha sofferto e il decorso finale della malattia è stato molto rapido e non credo abbia capito quanto grave fosse la sua condizione. In questi anni siete stati la sua forza, la sua spinta”.

PATRICK JUVET È MORTO: TROVATO SENZA VITA IN CASA/ Amanda Lear: "Non era felice"

Fraintesa, Francesca Barbieri, è morta per cancro al seno

Lo struggente addio del compagno di Fraintesa poi continua sui social spiegando: “Nell’ultimo periodo il ritornello che più spesso cantava era ‘Save your tears for another day’. Ed è quello che sicuramente vorrebbe lei oggi da voi. Sorridere più che piangere”. Francesca Barbieri è stato un dono per tutti quelli che hanno avuto modo di conoscerla e non solo per il compagno che oggi la piange ma anche per tutti quelli che, virtualmente, hanno avuto modo di starle accanto. Tanti sono i commenti di cordoglio per lui e per la famiglia e tanti quelli di dolore per la dipartita della solare Fraintesa, il sorriso tornerà ma adesso è sicuramente il momento di ricordarla.

LEGGI ANCHE:

Stefano Bongarzone è morto/ Rita dalla Chiesa: "Rimarrai nell'anima, dopo 30 anni.."Enrico Vaime, morto autore radio e tv/ Paola Cortellesi: "Poveri noi senza di te"

© RIPRODUZIONE RISERVATA