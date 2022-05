Frajese chiede indagini vaccino anti Covid/ “Su effetto genotossico e legami cancro”

Giovanni Frajese, endocrinologo no-vax, chiede che si facciano delle indagini sugli effetti del vaccino contro il Covid-19. Il suo appello è arrivato nel corso della puntata di Fuori dal Coro andata in onda su Rete 4 martedì 24 maggio. “Questo potrebbe alterare il Dna. Bisogna capire se c’è un effetto genotossico, se può far venire o peggiorare il cancro, se c’è e in quale maniera la comparsa di patologie autoimmuni e cosa fa al sistema immunitario”, ha detto.

Il medico, che è stato sospeso proprio per essersi rifiutato di farsi somministrare il siero contro il virus, non si fida di coloro che sostengono che è sicuro. “Io sono un ricercatore e non sono una cavia, hanno messo dopo soli 60 giorni di sperimentazione l’obbligo vaccinale e questo non sta né in cielo né in terra visto che solitamente passano tre anni”. E aggiunge: “C’è uno studio svedese che ha dimostrato sulle linee cellulari di fegato che viene alterato il Dna”.

Frajese chiede indagini vaccino anti Covid: il medico no vax porta vanti le sue tesi

Le tesi no-vax di Giovanni Frajese, che a oltre un anno dall’inizio della campagna di vaccinazione chiede ulteriori indagini sul vaccino anti Covid-19, sono ormai piuttosto note. L’endocrinologo, che attualmente non può più esercitare proprio perché non vaccinato, le ha ribadite nel corso della puntata di Fuori dal Coro negli studi di Mario Giordano. “

Il medico, oltre ad avere dei dubbi sugli effetti a lungo termine che i sieri attualmente a disposizione hanno, fatica anche a credere che essi siano realmente efficaci nel combattere l’infezione. “Ci hanno raccontato che lo è ma il 95 per cento è la percentuale di efficacia relativa e non assoluta”, ha aggiunto. Da capire tuttavia se i suoi appelli saranno accolti o meno dalla comunità scientifica.

