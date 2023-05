Frammenti di bugie/ Trama del film thriller oggi 15 maggio su Rai 2

Frammenti di bugie, film di Rai 2 diretto da David Winning

Oggi, lunedì 15 maggio andrà in onda alle 14.00 su Rai2 il film thriller Frammenti di bugie. La pellicola canadese è diretta dal regista David Winning, il cui nome, nonostante abbia diretto decine di film e serie tv, è più comunemente associato alla fantascienza, ai thriller e al dramma. Nel cast troviamo l’attrice canadese Nicole De Boer, che ha partecipato a numerosi film come Non fidarti di nessuno, Metal tornado e Torbide relazioni, Gina Holden, principalmente conosciuta per aver interpretato il personaggio Shea Allen nella serie televisiva Harper’s Island, Iris Quinn (Tutte tranne lei, I tulipani dell’amore, Quando l’amore arriva in città) e il volto noto della televisione Lochlyn Munro, famoso per aver recitato in lungometraggi come Scary Movie e a serie televisive come CSI, CSI: Miami e Riverdale.

Il regista del film David Winning ha lavorato in campo cinematografico che televisivo sia con il ruolo di regista, che di sceneggiatore, produttore, tecnico di montaggio e anche come attore. Ha preso parte a progetti di diverso tipo dalle pellicole drammatiche a quelle fantascientifiche o thriller; tra i tanti lavori vi è la trilogia per la televisione dedicata a Babbo Natale.

Frammenti di bugie, la trama del film

Il film Frammenti di bugie ha come protagonista Marissa Davis (Nicole de Boer) che, dopo aver passato sei anni in coma a causa di un terribile incidente in auto, si sveglia pronta a riprendere le redini della propria vita e recuperare il tempo perduto. Purtroppo la donna soffre di un’amnesia post traumatica e torna a vivere con sua madre Rose (Iris Quinn), godendo della compagnia della sua migliore amica Heather (Gina Holden) e del marito di quest’ultima, Cal Ward (Lochlyn Munro), con la loro bambina. Pian piano Marissa inizia a recuperare la memoria, ma ciò che desidera davvero capire è il motivo di una cicatrice che ha sull’addome. Finalmente ricorda di avere dato alla luce una bambina, di cui però purtroppo non c’è più traccia; inizia così la ricerca di sua figlia con l’aiuto del giornalista Ethan Fox (Jason Cermak).

