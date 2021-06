Frammenti di memoria/ Su Rai 2 il film con Carlo Marks (oggi, 25 giugno)

Frammenti di memoria vain onda oggi, venerdì 25 giugno, a partire dalle ore 21.20 su Rai 2. Il film è stato realizzato nel 2017 per la regia di Alex Wright. Nel cast fanno parte: Emilie Ullerup, una giovane attrice danese con alle spalle 20 anni di carriera e al suo attivo 8 film e 7 serie tv, tra cui “Sanctuary”. I protagonisti maschili sono: Carlo Marks e Giles Panton, un attore canadese che ha ricoperto il ruolo del detective Joe Wylee nella serie tv di Flash Gordon. Nel 2011 ha recitato nella serie web “Soldiers of the Apocalypse” dove ha interpretato la parte di Twosev. Il suo genere preferito è senza alcun dubbio la commedia sentimentale, tra i suoi lavori cinematografici ricordiamo “É Natale Eve”, “Un Natale con amore”, “Amarsi ancora” e “I tulipani dell’amore”.

Frammenti di memoria, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Frammenti di memoria. Michelle Muller (Emilie Ullerup) soffre di sonnambulismo cronico. Lei e suo marito Dan Muller (Giles Panton) stanno cercando di avere il loro primo figlio dopo che la donna ha avuto un abbordo spontaneo l’anno precedente. Una notte Michelle in preda a una delle sue solite crisi di sonnambulismo entra nella camera da letto del suo vicino Luke Williams (Carlo Marks) mentre la moglie Nancy (Lucie Guest) è fuori città. I due finiscono per fare sesso. Non solo Michelle non ricorderà nulla di quanto accaduto, ma Luke non conoscendo della malattia della donna, interpreta diversamente l’incontro e si innamora perdutamente di lei, tanto da decidere di lasciare la moglie.

Michelle rimane incinta e non sa di chi è il figlio se di Luke o di Dan. Tra Nancy e Luke le cose non vanno come dovrebbero andare, Nancy vive un fragile stato mentale, Luke da dieci anni è innamorato di Michelle, ma si è messo da parte per rispetto del suo amico Dan, ora che i due sono finiti a letto insieme, Luke è convinto dei suoi sentimenti e questa volta non vuole fare marcia indietro. Quando Nancy scompare, Michelle pensa che Luke potesse averla uccisa per stare con lei, visto il sangue ritrovato all’interno della casa dell’uomo. Tuttavia le sue paure vengono rassicurate quando si scopre che Nancy è viva, ma lontano da casa. Quando viene trovato il corpo di Luke assassinato, Michelle viene accusata di omicidio, ma la donna si dirige nella casa dei Williams per indagare, mentre cerca di recuperare i ricordi dell’ultima volta che era sonnambula e sa che non avrebbe potuto uccidere Luke. Nell’abitazione trova Nancy che l’aggredisce e vuole ucciderla perché ha scoperto del tradimento del marito. Michelle cerca di difendersi e si rifugia in una stanza della casa. Il finale non è scontato perché alla fine c’è un colpo di scena e l’assassino di Luke è un’altra persona, ma per scoprirlo bisogna guardare il film.

