Frammento di razzo cinese caduto sulla Terra: dov’è?/ Atteso responso satelliti Usa

C’è un frammento di un razzo cinese che sarebbe precipitato sulla Terra, anche se non è ben chiaro dove questo sia finito. Come ricorda LaStampa, si tratta di un frammento facente parte del vettore Lunga Marcia 5B, lanciato nello spazio lo scorso 5 maggio, e che appunto è ricaduto per la forza di gravità. La prima cosa da sapere, è che il rottame non dovrebbe aver fatto vittime, anche perchè è altamente probabile che sia finito in acqua, nell’oceano. A riguardo, Luciano Anselmo, esperto di detriti spaziali del Consiglio nazionale delle ricerche, ha parlato così: «è molto probabili che i detriti finiscano nell’oceano, mentre la possibilità che provochi delle vittime è milioni di volte inferiore a quella del coronavirus». Il frammento sarebbe dovuto ricadere sulla Terra entro le ore 17:55 di ieri, lunedì 11 maggio, ma al momento non è stato registrato alcun avvistamento. Di conseguenza, bisognerà attendere il responso dei satelliti per capire dove sia rientrato il “pezzo” di razzo e quale eventuali danni ha fatto.

FRAMMENTO DI RAZZO CINESE SULLA TERRA: QUANTO SARA’ GRANDE?

Saranno con grande probabilità gli Stati Uniti, con i loro satelliti dotati di infrarossi, a trovare la scia infuocata lasciata dal detrito e quindi a risalire alla posizione dove è caduto lo stesso. Sono comunque pochissime le informazioni in possesso, a cominciare dalla grandezza del frammento di razzo, visto che la documentazione esistente è davvero scarsa. «Quello caduto – ipotizza Anselmo – potrebbe essere il primo stadio, che si stima abbia una lunghezza di 32 metri, un diametro di oltre 5 e un peso superiore alle 17 tonnellate. Le forze spaziali americane, però, hanno detto di aver osservato con i radar un oggetto che si estende per 20 metri quadri, un dato incompatibile con il primo stadio. Potrebbe dunque trattarsi di un altro pezzo del razzo, magari uno stadio più piccolo progettato per dare una piccola spinta per l’entrata in orbita». Sulla Terra, comunque, non è detto che arrivi l’intero pezzo, visto che, entrando in contatto con l’atmosfera terrestre potrebbe “sbriciolarsi”: «Lo stadio di un razzo – ha aggiunto ancora Anselmo – è fatto da pochi pezzi ma voluminosi per cui non si può escludere che arrivi a terra qualche frammento che va da poche decine di centimetri a oltre un metro: penso soprattutto a serbatoi di titanio o acciaio contenenti gas pressurizzati o pezzi di motore che resistono alle alte temperature».



