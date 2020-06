Frana a Napoli: due operai morti nel rione Pianura/ Ferite lievi per altre 2 persone

Pubblicità

Tragedia a Napoli nella tarda mattinata odierna: intorno a mezzogiorno, nel rione Pianura si è verificata una frana durante i lavori di ristrutturazione di una casa abbandonata in via Archimede. Secondo le prime ricostruzioni, il terrapieno avrebbe ceduto (nonostante la presenza di opere di contenimento intorno) e la terra ha travolto due operai, per i quali non vi è purtroppo stato nulla da fare. Stando tuttavia alle testimonianze dei residenti del posto, vi sarebbero anche altre due persone coinvolte, anch’esse operanti nel cantiere, le quali avrebbero fortunatamente rimediato unicamente ferite lievi, anche se mancano ancora conferme ufficiali in merito a quest’ultimo dettaglio. I cadaveri dei due uomini uccisi dallo smottamento, un 61enne residente nel quartiere e un giovane extracomunitario, sono stati recuperati dai vigili del fuoco, giunti sul posto insieme ai soccorritori e ai carabinieri, ancora presenti per i rilievi del caso sul luogo della frana. Le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare il padrone dello stabile e del relativo terreno, interrogato in queste ore per raccogliere la sua versione dei fatti in merito non tanto all’accaduto, quanto piuttosto al cantiere presente a Napoli. Come riportano alcuni giornali partenopei, via Vicinale Masseria Grande risulta chiusa al transito per consentire le operazioni delle autorità.



