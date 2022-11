Frana Casamicciola, Meloni: “Governo farà sua parte”/ Ischia verso stato di emergenza

Giorgia Meloni ha assicurato il proprio sostegno alla popolazione di Casamicciola colpita da una violenta frana nelle scorse ore: “Il Governo è pronto a fare la sua parte dopo la tragedia di Ischia”, ha affermato la Premier, come riportato da Ansa, dopo avere lasciato la sede della Protezione Civile, dove è rimasta a lungo videocollegata con il comitato operativo del centro di coordinamento soccorsi allestito alla Prefettura di Napoli.

La Presidente del Consiglio ha fatto il punto sulla situazione con il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, con i sindaci delle cittadine colpite, con il governatore campano Vincenzo De Luca e con le altre autorità competenti. “Siamo pronti a fare tutto il necessario per aiutare il territorio di Casamicciola. Il Governo è pronto a fare tutto ciò che serve per tutelare un territorio così importante e ripetutamente ferito da calamità naturali. È suo dovere far sentire la vicinanza agli abitanti”, ha ribadito il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine della riunione del centro coordinamento soccorsi.

Frana Casamicciola, Meloni: “Governo farà sua parte”. La richiesta di attuare lo stato di emergenza

In concomitanza delle dichiarazioni di Giorgia Meloni sulla frana di Casamicciola, è arrivata anche la richiesta alla politica di attuare lo stato di emergenza. “Il Governo si attivi immediatamente per adottare tutte le procedure e gli atti necessari a dichiarare subito lo stato di emergenza per calamità naturale. Non c’è tempo da perdere, per dare il massimo del sostegno possibile alla comunità di Ischia per la terribile alluvione che l’ha colpita”. Lo hanno dichiarato i deputati campani del Partito democratico Piero De Luca, Stefano Graziano e Marco Sarracino.

Intanto le autorità competenti, dai soccorritori della protezione civile ai carabinieri, stanno continuando a lavorare per evitare che il bilancio nell’isola di Ischia si aggravi. “Attualmente c’è un decesso accertato, è una donna. Fra i dispersi, 8 sono stati ritrovati tra cui un bambino. Abbiamo ancora una decina di dispersi”, ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba.











