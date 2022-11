“Frana Casamicciola? Sono stufo”/ Sfogo Francesco Vecchi in diretta “Cambiate canale”

Francesco Vecchi, il conduttore di Mattino Cinque, programma di Canale 5 in onda tutte le mattine da lunedì al venerdì, è stato protagonista stamane di un monologo/sfuriata inerente la drammatica vicenda inerente Ischia e in particolare Casamicciola, l’ormai tristemente frana che ha causato sette morti e cinque dispersi. “Dicono che sono un conduttore giovane – le parole di Francesco Vecchi rivolgendosi alle telecamere – ma sai quando ti rendi conto che questa storia qui non è più neanche tanto vera, quando succedono fatti come quelli di Ischia, e ti ricordi che li hai già raccontati”.

Quindi Francesco Vecchi ha appunto snocciolato i precedenti disastri italiani che probabilmente si sarebbero potuti evitare: “Nel 2017 con il terremoto, li hai raccontati nel 2009, altra alluvione, li hai raccontati alle Cinque Terre, li hai raccontati a Livorno, in Sardegna, ad Olbia, li hai raccontati l’altro giorno nelle Marche”. Poi Francesco Vecchi ha aggiunto: “E l’altro sintomo di invecchiamento è che sono stufo, stufo di sentire fare sempre gli stessi discorsi. Da quelli che erano al governo e ora sono all’Opposizione e dicono le cose di quelli che prima stavano all’Opposizione e adesso sono al governo, le stesse polemiche… poi non cambia mai niente”.

FRANA CASAMICCIOLA, FRANCESCO VECCHI: “LA POLEMICA CHIAMA VOTI E FA AUDIENCE MA…”

Poi il conduttore di Mattino Cinque ha concluso dicendo: “Io mi rendo conto che la polemica chiama voti e mi rendo conto che la polemica fa ascolti televisivi, però cosa vi devo dire, possiamo fare un passo avanti, un ragionamento… cosa vi devo dire? Cambiate canale”.

Uno sfogo più che legittimo tenendo conto che, come lo stesso Francesco Vecchi ha raccontato, sono ormai anni che in Italia si muore per il maltempo, ma soprattutto per l’abusivismo, per la realizzazione di edifici e case e altre strutture edilizie, dove non bisogna fare, e nel contempo, per la mancanza di manutenzione e prevenzione. Insomma, un classico film già visto, il cui finale è sempre purtroppo lo stesso: vittime innocenti, proclami e poi l’immobilismo. Tensioni anche nel corso della diretta di Mattino Cinque da Casamicciola, con un avvocato del posto che ha inveito contro Cecchi Paone: “Lei è ignorante, non rimanga nei salotti ma venga qui sul posto”, contestando il fatto che secondo l’ospite, così come spiegato da molti addetti ai lavori in queste ore, la frana di Ischia si sarebbe potuta evitare.

