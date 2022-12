Frana Casamicciola, trovate altre 2 vittime/ Entrambi dispersi già estratti dal fango

Altre due vittime della frana di Casamicciola sono state ritrovate nella mattinata odierna sull’isola di Ischia, come testimoniato in diretta televisiva dal programma di Rai Uno “Storie Italiane”, condotto da Eleonora Daniele. Si tratta di due dei quattro dispersi che ancora mancavano all’appello da sabato mattina. In un primo frangente era stato possibile estrarre dalla morsa del fango solo un cadavere, quello di un uomo. L’altro corpo era stato localizzato, ma non ancora estratto fino a pochissimi minuti fa, quando il recupero è stato reso possibile dall’azione dei soccorritori, i quali, si legge sull’ANSA, “ipotizzano che, per la posizione, possa trattarsi di Salvatore Impagliazzo, compagno di Eleonora Sirabella”.

Il primo corpo senza vita dei due dispersi della frana di Casamicciola è stato individuato in via Santa Barbara e l’altro in via Celario. Sempre su ipotesi riferite in diretta tv su Rai Uno, il secondo cadavere sarebbe di un altro abitante della zona di sesso maschile e, qualora così fosse, scrive ANSA, potrebbe appartenere “a Gianluca Monti”, ma mancano ancora conferme in questo senso.

FRANA CASAMICCIOLA, RITROVATI I CORPI DI ALTRI DUE DISPERSI: È CORSA CONTRO IL TEMPO

L’agenzia di stampa Adnkronos parla di una corsa contro il tempo dopo la frana di Casamicciola, in quanto è atteso maltempo sull’isola di Ischia, forse già dalla giornata di domani. Nella nota si legge che “tecnici e Protezione Civile sono al lavoro per definire la nuova perimetrazione della zona rossa in vista della nuova allerta meteo. La zona dovrebbe avere confini più ampi rispetto a quella attuale e la Prefettura di Napoli è al lavoro per definire il ‘Piano speditivo di emergenza’, di cui l’abitato di Casamicciola non era provvisto”.

Inoltre, Adnkronos riferisce che il centro di coordinamento dei soccorsi, a Casamicciola, dopo la frana, “sta anche approntando il piano di una eventuale evacuazione. In alcuni alberghi sono già state portate coperte e altri sussidi da usare in caso di emergenza“, condizione che naturalmente ci si augura non si manifesti nuovamente.











