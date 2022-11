Frana Casamicciola/ Video, uomo si tiene aggrappato a asse garage nel fango: salvato

La frana di Casamicciola, nell’isola di Ischia, sta causando numerosi disastri, oltre che vittime e dispersi. Il fango e i detriti hanno invaso le abitazioni delle famiglie, in fuga per evitare di venire sommerse. Un video pubblicato sui social network nelle scorse ore mostra, in tal senso, un uomo che si trovava nel suo garage al momento del disastro. È riuscito miracolosamente a sopravvivere aggrappandosi ad una asse di legno e ad un palo di metallo.

I vigili del fuoco, come mostrato nelle immagini, sono riusciti a trarlo in salvo dopo una lunga e complessa operazione. “Non muoverti, stiamo arrivando”, così lo hanno rassicurato a distanza prima di raggiungerlo nel punto del garage dove si trovava nel tentativo di mettersi in sicurezza. Il malcapitato è stato successivamente trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno per i necessari controlli.

Frana Casamicciola: video choc sui social network

Il video dell’uomo rimasto per diversi minuti aggrappato ad un palo di metallo nel suo garage per mettersi in salvo dalla violenza della frana di Casamicciola, in provincia di Ischia, non è l’unico sui social network. Il web è pieno di filmati in cui vengono mostrati i danni dell’alluvione. Le immagini drammatiche arrivano direttamente dai residenti della zona.

Le operazioni delle forze dell’ordine stanno andando avanti ormai da ore con l’obiettivo di portare in salvo le persone che si trovano a rischio e di trovare coloro che sono ancora dispersi. Una famiglia con un neonato, data in un primo momento per dispersa, è stata ritrovata mentre si recava in ospedale. Otto i morti, dodici al momento i dispersi, ingentissimi i danni. È questo il bilancio secondo quanto riferito ad Ansa dal prefetto di Napoli Claudio Palomba.

🔴ISCHIA🔴

Nel video il salvataggio di un uomo semisommerso dall’acqua e dal fango a Casamicciola. La persona si è salvata aggrappandosi ad un palo di ferro.

( fonte video: social) .#Ischia #alluvione #Casamicciola #frana #26novembre pic.twitter.com/IFVT4dCvgS — Tg La7 (@TgLa7) November 26, 2022













