Frana in Savoia, cancellati treni Milano-Parigi/ Video choc: caos circolazione Tav, orari e ultime notizie

Una frana in Savoia ha costretto all’interruzione della linea ferroviaria tra Italia e Francia. Varie le strade chiuse, con la ferrovia internazionale interrotta in Francia e la cancellazione dei treni sulla tratta Milano-Parigi. Chiuso inoltre il tunnel del Frejus nella valle della Maurienne per la frana registrata nel pomeriggio di domenica a Saint-Andrè en Savoie. Qui, a causa del maltempo, si sono staccate delle rocce da un costone della montagna: i massi sono rotolati fino a valle, insieme ad altri detriti. Nessuna persona è rimasta ferita.

Secondo i media francesi, dalla parere si sarebbero staccati 700 metri cubi di roccia. La frana in Savoia, nella sua parte terminale, avrebbe interessato anche la route dipartimentale 1006 e l’autostrada A43. Le due strade sono state chiuse nel tratto compreso tra Saint-Michel-de-Maurienne et Modane, come riporta l’Ansa. Problemi anche sulla linea internazionale Milano-Lione, tra Modane e Chambery. Nella giornata di domenica sono state cancellate per il giorno dopo 4 corse dell’alta velocità, due da Milano a Parigi e altrettante nella direzione opposta. Domenica, il Milano-Parigi che avrebbe dovuto arrivare nella capitale francese alle 22.34, è stato fermato a Bardonecchia.

La situazione dei treni

Dopo la frana in Savoia nella giornata di domenica, la circolazione dei treni rimane sospesa tra Modane e Chambéry, come comunicato da Trenitalia. I treni Alta Velocità della relazione Milano-Modane-Parigi sono cancellati. In particolare, sono state cancellate le seguenti corse di lunedì 28 e martedì 29 agosto: FR 9292 Milano Centrale (6:25) – Modane – Paris Gare de Lyon (13:22), FR 9281 Paris Gare de Lyon (7:30) – Modane – Milano Centrale (14:07), FR 9287 Paris Gare de Lyon (15:16) – Modane – Milano Centrale (22:07), FR 9296 Milano Centrale (15:53) – Modane – Paris Gare de Lyon (22:34).

I treni hanno iniziato a subire ritardi e cancellazioni dopo le 18 di domenica 27 agosto. “La circolazione è sospesa in territorio estero tra Modane e Chambéry per verifiche tecniche sulla linea a seguito di un movimento franoso. I treni Alta Velocità della relazione Milano – Modane – Parigi possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni” si leggeva nel comunicato Trenitalia. Anche il giorno dopo, dunque, persistono problemi.

Tra Francia e Italia, la comunicazione ferroviaria è stata interrotta a causa di una frana nel dipartimento francese della Savoia. pic.twitter.com/2PcwD5An1t — Gianluca (@Gianl1974) August 28, 2023













