Frana Ischia/ Mariano Barile: “Ho dato l’allarme, un mare di roba ha sfiorato casa”

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di mercoledì 30 novembre 2022, è stata mostrata la testimonianza rilasciata all’inviato Vincenzo Perone da Mariano Barile, l’uomo che per primo ha lanciato l’allarme dopo la frana di Casamicciola, sull’isola di Ischia. In particolare, è stato lui ad allertare le forze dell’ordine dopo lo smottamento che ha seminato morte e distruzione sul territorio: “Ma alla prima telefonata non avevo ancora provato la paura percepita dopo”, ha rivelato Barile.

Il quale ha poi aggiunto, a proposito della frana di Ischia: “Era buio, non vedevo niente, vedevo un mare di roba che passava all’altezza di casa mia – e casa mia è alta! – e si schiantava a velocità incredibile nella piazza. Dopo un altro minuto, un’altra colata mi è arrivata quasi dentro i vetri della mia abitazione e mi sono spaventato. Sono andato quindi per istinto a consultare le previsioni meteo e ho capito che non erano previsti miglioramenti nelle ore seguenti. In casa c’eravamo io, mia moglie, due bimbi e il cane. Siamo riusciti a salvarci passando dietro casa mia con i vigili del fuoco, tra fango e detriti… Non sto a raccontare cosa abbiamo passato”.

FRANA ISCHIA, LA TESTIMONIANZA DI MARIANO BARILE: “HO AVUTO PAURA PER LA MIA FAMIGLIA… L’OROLOGIO ERA COME FERMO”

In riferimento alla frana di Ischia, Mariano Barile ha confidato il terrore provato in quella notte infinita: “Ho avuto paura per la mia famiglia. L’unica cosa che potevo fare, l’ho fatta. Ho fatto spostare i miei familiari sul versante della casa sotto il quale c’era una roccia, che a mio avviso avrebbe potuto conferire maggiore stabilità. Non potevo fare nient’altro”.

Fortunatamente, per la famiglia Barile tutto si è risolto nel migliore dei modi, ma lo spavento è stato enorme: “L’orologio era come fermo, sono stati momenti terribili”.

