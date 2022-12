Frana Ischia, “mia figlia salva buttandosi da finestra”/ Padre “Masso sfondò portone”

La frana di Casamicciola, sull’isola di Ischia, continua a far parlare di sé all’interno delle scalette dei programmi televisivi, incluso “Storie Italiane”, in onda ogni mattina su Rai Uno e condotta da Eleonora Daniele. In particolare, la trasmissione ha proposto la testimonianza di un uomo, genitore di una donna che si è salvata insieme alla sua dolce metà dalla valanga di fango e detriti staccatasi dalla montagna che sovrasta l’abitato.

Il padre della ragazza, ai microfoni dell’inviata Carla Lombardi, non ha usato mezzi termini per descrivere quanto vissuto la notte della frana di Ischia: “Mia figlia è viva per miracolo. Abitava con il suo ragazzo a Casamicciola. A un certo punto, il portone di casa si è spalancato, è arrivato un masso con un mare di fango per oltre un metro. Lei è salita su un mobile, poi, insieme al suo compagno si sono buttati dalla finestra, con il rischio di finire nel fango. Io non avevo nessuna notizia, fino a quando mia figlia non ha recuperato un telefonino per poterci avvisare, urlando, del fatto che era viva”.

FRANA ISCHIA, LA TESTIMONIANZA DI UN UOMO: “SONO RIMASTO BLOCCATO IN ASCENSORE, ERO IMMERSO NEL FANGO”

Durante la frana di Ischia, ha confessato l’uomo, lui e sua moglie non potevano in alcun modo uscire di casa: “Il nostro palazzo era invaso dal fango. Personalmente, io sono rimasto bloccato nell’ascensore, avevo il fango che saliva sempre più, fino a quando sono riusciti a intervenire per liberarmi”.

Meno fortuna, purtroppo, hanno avuto “i parenti di mia figlia… Sto parlando di una giovane ragazza, Giovanna, che aveva partorito 3 settimane fa. Lei e il suo partner erano due ragazzi stupendi, si volevano bene, erano felici di essere diventati genitori… Trovare questi corpi, questa mamma ancora attaccata al suo bambino, è uno schiaffo talmente pesante che non si potrà dimenticare da un momento all’altro”.

