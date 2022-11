“Frana Ischia? Troppe case nel posto errato”/ Mercalli “Temperatura mare ha influito”

Sulla frana di Casamicciola, a due passi da Ischia, è stato dedicato un ampio speciale da parte del Tg3, andato in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 26 novembre 2022. Fra coloro che si sono avvicendati ai microfoni del notiziario, figura anche Luca Mercalli, meteorologo e climatologo, il quale è stato chiamato in causa circa gli accadimenti che si sono registrati in landa campana. L’esperto ha chiarito, in tal senso, che sono caduti “170 millimetri di acqua in meno di 24 ore, di cui 50 millimetri in una sola ora. Si tratta di quantità d’acqua che generano la fluidificazione dei suoli. Quindi, il terreno, quando viene imbevuto da quantità così importanti di pioggia, si stacca e precipita a valle”.

Come ha spiegato lo stesso Mercalli, l’acqua “pesa una tonnellata al metro cubo, ma il suo peso raddoppia quando si mischia con fango e pietre. Essa, con la sua forza, sfonda casa e muri e trascina le auto fino al mare. In questi eventi risulta molto difficile mettersi al riparo. Possiamo certificare, poi, che abbiamo fenomeni meteorologici intensi e sempre più ricorrenti, visto che ci ritroviamo a parlarne a soli due mesi di distanza dagli eventi di Senigallia“.

FRANA ISCHIA, LUCA MERCALLI: “IL MARE HA FORNITO UNA PARTE DI VAPORE IN PIÙ RISPETTO ALLA NORMA”

Nel prosieguo del suo collegamento audiovisivo con lo studio del Tg3, Luca Mercalli, a proposito della frana di Ischia, ha tenuto a sottolineare che “il mare ha fornito una parte di vapore in più rispetto alla norma, in quanto ha una temperatura di un grado superiore rispetto a quella abituale in questa stagione. Quel grado in più è l’eredità di una delle estati più calde degli ultimi anni”.

Infine, Mercalli non ha potuto fare a meno di evidenziare che lo smottamento di Casamicciola, nelle immediate vicinanze di Ischia, è dovuto anche al fatto che “stiamo parlando di una zona estremamente antropizzata, con troppi edifici che sorgono nel posto sbagliato”.

