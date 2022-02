Franca e Cristiana, ex moglie e figlia Massimo Ranieri/ “Non si vive di rancore”

Franca Sebastiani e Cristiana sono l’ex moglie e la figlia di Massimo Ranieri. Un grande amore quello vissuto tra l’istrione della musica italiana e la giornalista e cantante scomparsa alcuni anni fa a causa di un tumore. L’ex compagna del celebre cantante ha vissuto un amore intenso e complicato con Massimo Ranieri. Entrambi giovanissimi si sono ritrovati a dover fare i conti con la popolarità crescente di Ranieri che è stato mal consigliato dai discografici del tempo che lo invitarono a lasciare la donna. Nonostante tutto però Franca Sebastiani ha sempre speso parole di grande affetto e amore verso l’ex compagno a cui ha dedicato delle bellissime parole in un libro scritto poco prima di morire.

“Se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio. Oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto” – ha scritto la Sebastiani che ha deciso di scrivere un libro “per lasciare una traccia nel cuore della gente”.

Cristiana, la figlia di Massimo Ranieri: “non gli porto rancore”

Dalla storia d’amore tra Franca Sebastiani e Massimo Ranieri è nata anche una figlia di nome Cristiana. La ragazza però è stata riconosciuta molti anni dopo dal cantautore. Non solo, dopo il riconoscimento il cantante ha incontrato per la prima volta la figlia ben 12 anni. Un incontro avvenuto in pubblico sul palcoscenico dello show “Tutte donne tranne me”. I due si sono ritrovati sul palcoscenico regalando al pubblico un momento davvero commovente con Ranieri che ha abbracciato Cristiana presentandola al grande pubblico “questa è mia figlia”.

Nonostante tutto Cristiana non ha alcun risentimento o astio verso il papà: “lo amo e non gli porto rancore, è impossibile odiare un genitore. Mia madre non ha mai detto una parola contro di lui. Dopo, io e la mamma siamo andati a casa da papà. Non si può vivere di rancore, di astio”.



