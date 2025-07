Genitori di Angela Melillo, chi sono Franca e Dalmazio? La showgirl ha perso entrambi da anni:

Angela Melillo ha da diversi anni ormai ha perso i suoi amati genitori, Franca e Dalmazio. Una gravissima perdita per la showgirl, che quotidianamente sente la mancanza delle due persone che ha amato di più al mondo e che le hanno donato la vita.

I genitori di Angela Melillo, che sono scomparsi ormai diversi anni fa, restano sempre nei suoi pensieri: quando è convolata a nozze con Cesare San Magno, Angela ha rivelato che la mancanza più forte sono stati proprio i suoi genitori.

Nonostante questo, la showgirl è certa che siano stati proprio i suoi genitori – e in particolar modo la mamma – a mandare Cesare nella sua vita. Come rivelato infatti dalla showgirl, lei ha riconosciuto proprio dei modi di dire e di fare del marito, che sono simili a quelli della mamma.

Parlando del papà Dalmazio, Angela Melillo lo ha sempre descritto come un uomo molto severo, che si faceva rispettare. Allo stesso tempo, però, “era allegro e spiritoso”, anche se non ha mai perso la sua integerrima severità. “Non ci picchiava, ma pretendeva rispetto verso gli altri. Ha avuto grande influenza su di me e riusciva ad educarmi con il semplice sguardo” ha spiegato la Melillo.

Genitori di Angela Melillo, chi sono: “Mamma era tutto per me”

Se il papà era un uomo severo, la mamma di Angela Melillo è stata per lei una fonte di amore inesauribile, una donna dolce e in grado di donarle tantissimo affetto. Un rapporto splendido quello che univa Angela alla sua cara mamma, che è morta il 30 maggio, lo stesso giorno in cui è nata la figlia Mia. Un giorno dolceamaro, dunque, per la Melillo, che ha rivelato: “Mamma per me era tutto”. I genitori di Angela Melillo sono dunque stati un punto fondamentale di riferimento nella sua vita, tra la severità del papà e la dolcezza della mamma.

