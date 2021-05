Franca e Dalmazio, genitori Angela Melillo/ Sorpresa all’Isola dei Famosi 2021?

Angela Melillo è sicuramente una delle rivelazioni di questa edizione dell’Isola dei Famosi. La showgirl ha mostrato in più occasioni di essere molto determinata e forte, d’altronde è già riuscita a vincere la collana da leader molte volte. Eppure le ultime settimane anche per lei sono state molto complicate e non sono mancati momenti di forte sconforto. Ecco perché questa sera, nel corso della diretta su Canale 5, Ilary Blasi potrebbe regalarle un momento di gioia con una sorpresa. Magari saranno i suoi genitori, Franca e Dalmazio Melillo, a tirarle su il morale e darle forza, seppur da lontano. D’altronde Angela attende da settimane una sorpresa o, comunque, di poter parlare con qualcuno dei suoi affetti. Difficile sia il suo compagno, Cesare, a mostrarsi in studio, essendo, come lei stessa ha ammesso, molto riservato.

Angela Melillo scontro totale con Miryea Stabile/ "La falsità regna sovrana con lei!"

Angela Melillo in difficoltà, sorpresa dei genitori a L’Isola dei Famosi 2021?

Angela Melillo potrebbe ricevere una sorpresa dai suoi genitori Franca e Dalmazio nel corso della nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2021. Sarebbe un’ottima occasione per ricevere nuova forza in un momento per lei pesante in Honduras. “A volte faccio un po’ fatica a tirare fuori perchè ci sono cose molto profonde e grandi dolori del passato che al solo pensarci ci sto male…”, ha rivelato recentemente la Melillo, per poi specificare che “C’è chi riesce a trasmettere ciò che prova e c’è chi invece continua a tenerselo dentro, ma ciò non vuol dire che non soffra…”

LEGGI ANCHE:

ANGELA MELILLO, LITE CON MIRYEA STABILE/ "Riporta frasi fatte poi cade dal pero!"Angela Melillo 'cattiva e stratega'/ L'attacco di Miryea Stabile (e non solo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA