Per giorni la storia del piccolo Alfredino ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Tutta Italia, infatti, ha seguito con apprensione la vicenda che riguardava il piccolo, Alfredo Rampi detto appunto Alfredino, nato a Roma sei anni prima. Era infatti il 10 giugno quando il piccolo cadde in un pozzo, gettando nello sconforto Franca e Ferdinando Rampi, la sua intera famiglia e poi più avanti tutta Italia. I genitori di Alfredino si trovavano a Frascati, in località Selvotta, vicino a Vermicino, un’altra zona in campagna.

Era giugno e stavano passando lì un periodo di vacanza: con loro anche il figlio Riccardo e la nonna Velia. I genitori di Alfredino Rampi cominciarono nell’immediatezza a cercare il figlio, coinvolgendo ben presto le forze di polizia, i vigili urbani e i vigili del fuoco. L’epilogo è tristemente noto: Alfredino Rampi morì tre giorni più tardi, nella disperazione della mamma e del papà e di tutti coloro che avevano seguito la vicenda incollati alla tv.

Franca e Ferdinando Rampi, genitori di Alfredino: reagirono al dolore con la forza

Franca e Ferdinando Rampi, genitori di Alfredino, distrutti dal dolore dopo quanto accaduto al figlio, hanno aperto un centro, che porta appunto il nome del piccolo Alfredo. L’obiettivo del Centro Alfredo Rampi è quello di insegnare ai bambini e ai ragazzi a difendersi da situazioni simili e in generale di sensibilizzare cittadinanza e istituzioni sulla sicurezza, stimolando la prevenzione e il soccorso. Proprio grazie all’impegno profuso dalla famiglia del piccolo, morto nel 1981, in Italia è nata la Protezione Civile.

Proprio i genitori di Alfredino Rampi hanno vissuto, nel 2015, un’altra immensa tragedia: la morte dell’altro figlio, Riccardo. L’uomo, affetto da problemi cardiaci, è deceduto a soli 36 anni durante una festa in discoteca. Una vita segnata dal dolore, dunque, quella di Franca e Ferdinando, che nonostante le tragedie che li hanno colpiti hanno sempre cercato di aiutare gli altri, affinché il dolore vissuto da loro non fosse vano.