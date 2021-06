Franca e Giovanni, genitori di Matteo Diamante / Il padre fa il tifo sui social

E’ partito il countdown per la finale dell’Isola dei Famosi e i genitori di Matteo Diamante, Franca e Giovanni, fanno il tifo da lontano per loro figlio. Un tifo virtuale, che ha unito amici, simpatizzanti e fan a spingere il concorrente genovese verso il trionfo. Ci riuscirà? Intanto il papà di Matteo dimostra di seguire con grandissima attenzione quest’edizione dell’Isola dei Famosi e sul proprio profilo facebook condivide quasi quotidianamente clip e scatti tratti dal programma, dove suo figlio Matteo si sta distinguendo. Dando una sbirciata sui vari social si evince che i genitori del noto vocalist genovese non sono gli unici a sostenerlo. Su Twitter, ad esempio, si leggono commenti molto lusinghieri nei confronti del naufrago. “E’ un gran bravo ragazzo”, “si vede che è sincero”, scrivono alcuni utenti di Twitter.

AWED SALVO ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Tradisce Matteo Diamante "Rimasto male"

Franca e Giovanni, genitori di Matteo Diamante: orgogliosi dell’avventura all’isola dei famosi

Mentre Matteo Diamante esprimeva perplessità sul sostegno dei suoi genitori, mamma Franca e papà Giovanni non hanno perso occasione per elogiarlo e spronarlo a vincere quest’Isola dei Famosi 2021. Dopo il tenerissimo messaggio lasciato da sua mamma Franca in diretta tv, anche Giovanni forse è pronto a farsi sentire. “Sapere che a casa sono orgogliosi di me mi dà forza“, aveva detto Matteo durante una delle scorse puntate, sottolineando le difficoltà del rapporto con il papà: “Era il più duro, mi guardava e non vedeva di certo il figlio che avrebbe voluto”. Siamo sicuri che adesso anche Giovanni sarà fiero di quanto mostrato da Matteo nel corso della sua esperienza all’Isola. Chissà se avrà il coraggio di dirglielo..

LEGGI ANCHE:

Isola dei famosi 2021, finale/ Vincitore, diretta, eliminati: 6 finalisti in PalapaIgnazio Moser, proposta di matrimonio a Cecilia Rodriguez?/ Lui "Non vedo l'ora di.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA